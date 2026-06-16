ICE prende brasileiro condenado por tráfico de drogas e procurado pela Justiça do Brasil em Massachusetts

José Paula de Souza Neto, conhecido como "Zé Neto", era considerado foragido internacional após descumprir prisão domiciliar e fugir para os Estados Unidos

Agentes do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas dos Estados Unidos (ICE) prenderam o brasileiro José Paula de Souza Neto, conhecido como “Zé Neto”, durante uma operação realizada em Hyannis, no estado de Massachusetts.

Segundo comunicado oficial do ICE Boston, Neto era alvo de um mandado de prisão emitido pelas autoridades brasileiras após condenação definitiva pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

De acordo com informações divulgadas por autoridades americanas e brasileiras, o brasileiro tornou-se foragido após não retornar ao sistema prisional depois de ter recebido o benefício da prisão domiciliar durante o período da pandemia de Covid-19.

A prisão ocorreu no dia 10 de junho durante uma abordagem de trânsito na Charles Street, em Hyannis, segundo veículos locais.

Procurado internacionalmente

Em janeiro de 2026, a Polícia Civil de Minas Gerais divulgou cartazes de procura de Neto e de outros dois suspeitos ligados à região de Caratinga. A campanha utilizou meios de comunicação e redes sociais para solicitar informações sobre os foragidos.

Segundo as autoridades brasileiras, a ampla divulgação das imagens gerou denúncias que ajudaram a localizar o condenado nos Estados Unidos.

Cerca de cinco meses após a divulgação dos cartazes, Zé Neto foi localizado e preso em Cape Cod, região onde fica a cidade de Hyannis.

Extraditação ainda será analisada

Com a prisão, Neto deixa de integrar a lista de foragidos internacionais monitorados pela operação da Polícia Civil de Minas Gerais.

As autoridades informaram que eventuais procedimentos de extradição serão conduzidos pelos órgãos competentes dos dois países. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre o andamento desse processo.

Outros dois procurados mencionados na mesma operação — Juan Pablo Mendes Nascimento e Guilherme Henrique de Oliveira, conhecido como “Coca-Cola” — continuam foragidos.

O caso segue sendo acompanhado conjuntamente por autoridades brasileiras e americanas.

Fonte: Hyannis News