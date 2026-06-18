EUA preveem concluir muro na fronteira com o México até o fim de 2027, diz governo Trump

Projeto promete cobrir quase toda a extensão da fronteira e será complementado por tecnologia de vigilância e barreiras adicionais

O governo dos Estados Unidos pretende concluir até o final de 2027 a construção do muro na fronteira com o México, uma das principais promessas políticas do presidente Donald Trump. A previsão foi anunciada nesta terça-feira (17) pelo comissário da Alfândega e Proteção de Fronteiras (CBP), Rodney Scott.

Durante um evento realizado em Washington, Scott afirmou que a barreira reforçada deverá se estender por praticamente toda a fronteira entre os dois países, com exceção de áreas específicas consideradas de baixo risco para travessias irregulares.

“O muro principal estará concluído até o final de 2027”, declarou o comissário.

Segundo ele, uma das exceções será a região do Parque Nacional Big Bend, no Texas, onde características geográficas como penhascos elevados e o isolamento natural da área reduzem a necessidade de uma barreira física.

O projeto prevê a instalação de estruturas metálicas reforçadas ao longo da fronteira, que se estende de San Diego, na Califórnia, até a região do Golfo do México.

Sistema contará com tecnologia de vigilância

Além do muro, o governo americano pretende implementar um sistema integrado de monitoramento eletrônico, incluindo sensores, câmeras e outros equipamentos de vigilância. De acordo com Scott, essa etapa deverá ser concluída até meados de 2028.

O plano também inclui barreiras secundárias em áreas consideradas mais vulneráveis e estruturas específicas ao longo do Rio Grande, rio que marca grande parte da divisa entre Texas e México.

“Nós teremos um sistema completo, incluindo barreiras secundárias onde forem necessárias, estruturas ao longo do Rio Grande e tecnologia de monitoramento”, afirmou.

Imigração e tráfico seguem como justificativas

O muro foi concebido como uma ferramenta para reduzir a imigração irregular e o tráfico de drogas na fronteira sul dos Estados Unidos. Segundo autoridades americanas, os indicadores recentes mostram queda nesses fluxos, embora o governo continue defendendo a necessidade da ampliação da infraestrutura de segurança.

Apesar disso, Scott reconheceu que a barreira física, sozinha, não é suficiente para impedir atividades ilegais.

Segundo ele, organizações criminosas utilizam métodos cada vez mais sofisticados para contornar a fiscalização, incluindo túneis subterrâneos, drones e outras tecnologias.

“Víamos drones sobrevoando o Rio Grande para monitorar a localização dos nossos agentes. Eles também estão usando drones para transportar entorpecentes”, afirmou.

O projeto do muro foi um dos temas centrais da agenda migratória de Donald Trump desde sua primeira campanha presidencial e continua sendo uma das principais iniciativas de segurança de fronteira defendidas por sua administração.

Fonte: France 24