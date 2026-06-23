Governo Trump propõe aumento de US$ 570 na taxa para pedido de cidadania nos EUA

Medida também elimina isenções e descontos para baixa renda e pode elevar custo total do processo para até US$ 1.330

O governo dos Estados Unidos, sob a administração Trump, apresentou uma proposta que prevê o aumento de US$ 570 nas taxas para imigrantes legais que solicitam a cidadania americana. A medida também elimina isenções e reduções de custo atualmente disponíveis para solicitantes de baixa renda.

De acordo com o Serviço de Cidadania e Imigração dos EUA (USCIS), o valor do pedido de naturalização passaria de US$ 760 para US$ 1.330 no caso de formulários em papel, e de US$ 710 para US$ 1.280 para solicitações feitas online. Além disso, pedidos de revisão em caso de negativa teriam aumento de US$ 645.

A proposta também acaba com a possibilidade de isenção total de taxas em processos de cidadania, assim como com o desconto para famílias com renda igual ou inferior a 400% da linha federal de pobreza. A única exceção mantida seria para militares que solicitam a naturalização.

As mudanças ainda não entram em vigor, já que se tratam de uma proposta regulatória que precisa passar por etapas do processo federal de aprovação. O governo abriu um período de 60 dias para comentários públicos antes da decisão final.

O Departamento de Segurança Interna (DHS), responsável pelo USCIS, afirma que os reajustes são necessários para cobrir integralmente os custos de processamento dos pedidos, especialmente diante do aumento da análise e verificação de antecedentes. O órgão também argumenta que, historicamente, taxas mais baixas foram usadas para incentivar a naturalização, mas que essa abordagem está sendo revista.

Críticos da medida, incluindo ex-funcionários do USCIS, afirmam que o aumento pode dificultar o acesso à cidadania para imigrantes legais. Para eles, o novo modelo cria barreiras adicionais ao processo de naturalização.

O governo também tem ampliado a fiscalização sobre os candidatos, reforçando critérios como “bom caráter moral”, retomando verificações de vizinhança e intensificando análises de antecedentes. Além disso, tem aumentado esforços para revogar a cidadania de pessoas naturalizadas acusadas de fraude no processo.

Fonte: CBS