Governo da Flórida aprova US$ 90 milhões para reforço de ações locais de combate à imigração irregular

O governador da Flórida, Ron DeSantis, e o Conselho Estadual do gabinete aprovaram nesta terça-feira um pacote de US$ 90 milhões em subsídios para forças de segurança locais voltados à aplicação de políticas de combate à imigração irregular.
Os recursos serão distribuídos entre 56 departamentos de polícia e escritórios de xerifes de condados e cidades, com foco na compra de equipamentos como rádios, câmeras corporais, armamentos de controle de distúrbios, capacetes balísticos, máquinas de raio-X e cadeiras de contenção de detentos.
A decisão foi aprovada de forma unânime pelo chamado State Board of Immigration Enforcement, composto por DeSantis, pelo procurador-geral James Uthmeier, pelo diretor financeiro Blaise Ingoglia e pelo comissário de Agricultura Wilton Simpson.
Do total anunciado, US$ 30,3 milhões correspondem a novos repasses, enquanto cerca de US$ 57 milhões serão adicionais a solicitações já existentes de órgãos de segurança.
Entre os pedidos mais altos estão os dos condados de Orange e Polk. Em Orange, cerca de US$ 9 milhões seriam destinados à compra de 910 rádios portáteis. Já o xerife de Polk solicitou US$ 10 milhões, incluindo sistemas de comunicação criptografados para melhorar a integração com agentes do ICE.
Segundo o pedido do condado, os equipamentos permitiriam comunicação direta com autoridades federais, aumentando a segurança das operações.
No condado de Walton, a solicitação inclui cerca de US$ 9 milhões, com destaque para um sistema de análise rápida de DNA e milhares de kits de coleta, com o objetivo de agilizar a identificação e o processamento de detidos.
Já o condado de Collier pediu mais de US$ 8 milhões, incluindo equipamentos de comunicação e duas torres móveis de vigilância para ampliar a capacidade de monitoramento em operações de imigração.
De acordo com dados do portal estatal Transparency Florida, o estado já aprovou US$ 147 milhões em subsídios relacionados à aplicação da lei migratória e já distribuiu parte dos recursos a agências locais.
A legislatura estadual reservou US$ 250 milhões para reembolsar despesas de forças locais em ações ligadas à imigração, incluindo horas extras em operações conjuntas com o ICE.
O conselho também ampliou uma regra emergencial que permite o reembolso de compras de veículos usados no transporte de detentos entre instalações estaduais, locais e federais.
Fonte: CBS