Governo da Flórida aprova US$ 90 milhões para reforço de ações locais de combate à imigração irregular

Recursos serão destinados a equipamentos policiais, tecnologia de comunicação e apoio operacional em parceria com autoridades federais

O governador da Flórida, Ron DeSantis, e o Conselho Estadual do gabinete aprovaram nesta terça-feira um pacote de US$ 90 milhões em subsídios para forças de segurança locais voltados à aplicação de políticas de combate à imigração irregular.

Os recursos serão distribuídos entre 56 departamentos de polícia e escritórios de xerifes de condados e cidades, com foco na compra de equipamentos como rádios, câmeras corporais, armamentos de controle de distúrbios, capacetes balísticos, máquinas de raio-X e cadeiras de contenção de detentos.

A decisão foi aprovada de forma unânime pelo chamado State Board of Immigration Enforcement, composto por DeSantis, pelo procurador-geral James Uthmeier, pelo diretor financeiro Blaise Ingoglia e pelo comissário de Agricultura Wilton Simpson.

Do total anunciado, US$ 30,3 milhões correspondem a novos repasses, enquanto cerca de US$ 57 milhões serão adicionais a solicitações já existentes de órgãos de segurança.

Entre os pedidos mais altos estão os dos condados de Orange e Polk. Em Orange, cerca de US$ 9 milhões seriam destinados à compra de 910 rádios portáteis. Já o xerife de Polk solicitou US$ 10 milhões, incluindo sistemas de comunicação criptografados para melhorar a integração com agentes do ICE.

Segundo o pedido do condado, os equipamentos permitiriam comunicação direta com autoridades federais, aumentando a segurança das operações.

No condado de Walton, a solicitação inclui cerca de US$ 9 milhões, com destaque para um sistema de análise rápida de DNA e milhares de kits de coleta, com o objetivo de agilizar a identificação e o processamento de detidos.

Já o condado de Collier pediu mais de US$ 8 milhões, incluindo equipamentos de comunicação e duas torres móveis de vigilância para ampliar a capacidade de monitoramento em operações de imigração.

De acordo com dados do portal estatal Transparency Florida, o estado já aprovou US$ 147 milhões em subsídios relacionados à aplicação da lei migratória e já distribuiu parte dos recursos a agências locais.

A legislatura estadual reservou US$ 250 milhões para reembolsar despesas de forças locais em ações ligadas à imigração, incluindo horas extras em operações conjuntas com o ICE.

O conselho também ampliou uma regra emergencial que permite o reembolso de compras de veículos usados no transporte de detentos entre instalações estaduais, locais e federais.

Fonte: CBS