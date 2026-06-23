Brasileiro é preso pelo ICE na Virgínia acusado de dirigir caminhão comercial sem CDL

Um brasileiro identificado como Lins Dos Santos-Melo foi preso pelo ICE durante uma operação de fiscalização na Interstate 81, na região de Harrisonburg, Virgínia, em 27 de maio. Segundo o ICE, ele dirigia um tractor-trailer com uma carteira de motorista válida de Massachusetts, mas não possuía CDL, a licença comercial exigida para operar esse tipo de veículo.

De acordo com as autoridades federais, Dos Santos-Melo também não teria base legal para permanecer nos Estados Unidos. O caso foi tratado pelo ICE como uma combinação de violação migratória e risco à segurança pública, já que caminhões comerciais exigem treinamento e licenciamento específico.

Até o momento, não há registro público localizado de processo criminal federal contra ele. O caso divulgado pelo ICE aparece como prisão administrativa de imigração, o que significa que ele deve responder a um processo de remoção perante a corte de imigração.

Dos Santos-Melo permanece sob custódia do ICE enquanto aguarda os procedimentos migratórios. Também não foram divulgados detalhes sobre cidade de origem no Brasil, há quanto tempo ele vivia nos EUA, se possui advogado ou para qual empresa estaria trabalhando.

O caso ganhou repercussão porque Massachusetts permite a emissão de carteira de motorista comum a residentes independentemente do status migratório. No entanto, essa licença não autoriza a condução de veículos comerciais que exigem CDL.