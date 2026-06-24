Tribunal de apelações dos EUA analisará caso sobre deportações de venezuelanos para megaprisão em El Salvador

Corte do Circuito de D.C. vai reavaliar investigação por desacato envolvendo expulsão de mais de 100 pessoas sob medidas da administração Trump

O plenário do Tribunal de Apelações do Circuito de Washington (D.C. Circuit) decidiu ouvir argumentos em um caso envolvendo a tentativa de um juiz federal de responsabilizar por desacato membros da administração Trump pela deportação de mais de cem venezuelanos para a megaprisão CECOT, em El Salvador.

A audiência está marcada para 29 de setembro e será analisada pelo conjunto completo de juízes da corte (en banc), segundo decisão divulgada pelo tribunal.

O caso tem origem em uma investigação conduzida pelo juiz federal James Boasberg, que concluiu haver “causa provável” para considerar que o governo pode ter cometido desacato criminal ao descumprir decisões judiciais relacionadas às deportações.

Em abril, um painel dividido do próprio tribunal havia suspendido temporariamente essa investigação, que envolvia a então secretária de Segurança Interna Kristi Noem e outros integrantes do governo.

As deportações ocorreram em março de 2025, quando a administração Trump invocou o Alien Enemies Act, uma lei de guerra do século XVIII, para remover rapidamente imigrantes sem o devido processo legal. O governo justificou a medida alegando que a gangue venezuelana Tren de Aragua representaria uma “ameaça híbrida” e uma forma de invasão ao território americano.

Na ocasião, o juiz Boasberg emitiu uma ordem temporária para interromper as remoções e determinou que os voos retornassem. No entanto, advogados do Departamento de Justiça afirmaram que as instruções verbais não eram válidas e os voos seguiram adiante.

Os deportados foram posteriormente transferidos para a Venezuela em uma troca de prisioneiros ocorrida no ano seguinte.

Fonte: ABC