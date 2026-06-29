Trump indica ex-policial de Oklahoma para comandar o ICE

Lance Schroyer, veterano das forças de segurança e assessor do Departamento de Segurança Interna, foi escolhido para liderar a agência responsável pela fiscalização da imigração nos Estados Unidos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou neste sábado (27) a indicação de Lance Schroyer para assumir a direção do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas (ICE), principal agência responsável pela fiscalização das leis de imigração no país.

Ao anunciar a nomeação nas redes sociais, Trump destacou os quase 30 anos de experiência de Schroyer na área de segurança pública e afirmou que ele será peça importante na política de combate à imigração irregular adotada por sua administração.

"Ele é um patriota com ampla experiência operacional e um líder comprovado, com décadas de atuação prendendo os piores criminosos", escreveu o presidente.

Carreira na segurança pública

Lance Schroyer atuou por 29 anos nas forças de segurança de Oklahoma, incluindo passagens como policial rodoviário estadual (Oklahoma State Trooper) e integrante do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos (U.S. Marine Corps).

Atualmente, ele ocupa o cargo de assessor sênior do Departamento de Segurança Interna (DHS), trabalhando ao lado de Markwayne Mullin, secretário da pasta.

Segundo fontes ligadas à decisão, Mullin foi um dos principais defensores da indicação de Schroyer para comandar o ICE.

Confirmação depende do Senado

Caso seja aprovado pelo Senado americano, Schroyer substituirá oficialmente a atual liderança interina da agência.

Desde a saída de Todd Lyons, em maio, o cargo vem sendo ocupado temporariamente por David Venturella, que permanecerá na função até a conclusão do processo de confirmação.

O ICE não conta com um diretor confirmado pelo Senado desde 2017.

Agência segue no centro de debates

Nos últimos anos, o ICE tem sido alvo de críticas por parte de parlamentares democratas, organizações de defesa dos direitos dos imigrantes e autoridades locais.

Entre as principais denúncias estão alegações de abordagens agressivas, perfilamento racial e outras práticas durante operações de fiscalização migratória.

A agência também passou por maior escrutínio após a morte de dois cidadãos americanos durante uma operação conduzida por agentes de imigração em Minneapolis, em janeiro deste ano.

Apesar das críticas, o governo Trump mantém a política de reforço das ações de fiscalização e deportação de imigrantes em situação irregular, colocando o ICE como um dos principais instrumentos de sua agenda de imigração.

Fonte: ABC

