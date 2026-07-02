Prisões de imigrantes aumentam no Sul da Flórida; junho registra novas operações e reforço do ICE

A política de fiscalização imigratória continua em ritmo acelerado na Flórida. Nas últimas semanas de junho, novas operações do ICE (Immigration and Customs Enforcement) e de forças policiais estaduais voltaram a ser registradas no Sul da Flórida, enquanto dados recentes apontam que o estado segue liderando o aumento das prisões de imigrantes nos Estados Unidos.

O tema ganhou ainda mais repercussão após o New York Times divulgar que mais de 10 mil imigrantes foram detidos em apenas cinco dias em uma ofensiva nacional da agência de imigração.

Broward teve operação com cerca de 250 prisões

No início de junho, o governador Ron DeSantis anunciou os resultados de uma operação realizada em Broward County que terminou com aproximadamente 250 prisões.

Segundo o governo da Flórida, entre os detidos havia pessoas com ordem final de deportação, reincidentes em violações migratórias e indivíduos com antecedentes criminais. No entanto, veículos como a WLRN destacaram que as autoridades ainda divulgaram poucos detalhes sobre onde exatamente ocorreram as abordagens e quantos dos presos possuíam apenas infrações migratórias, gerando questionamentos sobre a transparência da operação.

Cooperação entre polícia local e ICE cresce

Dados publicados em junho mostram que a Flórida registrou quase 39 mil prisões relacionadas à imigração desde o início do atual governo Trump até março deste ano, mais que triplicando o volume registrado no período anterior.

Especialistas atribuem esse aumento principalmente à expansão dos acordos conhecidos como 287(g), que permitem que departamentos de polícia e xerifes atuem em cooperação direta com o ICE durante abordagens e prisões.

Miami-Dade também registra aumento

Reportagens publicadas nos últimos dias mostram que cidades de Miami-Dade, como Sunny Isles Beach e Miami Springs, lideram o número de detenções relacionadas à imigração entre os municípios do condado.

Em Miami Springs, por exemplo, foram registrados 75 encontros relacionados à imigração, que resultaram em 50 prisões entre agosto de 2025 e maio de 2026. Autoridades locais afirmam que essas ocorrências decorrem da cooperação com o ICE, e não de operações independentes da polícia municipal.

Novas ações no fim de junho

O ICE também confirmou uma operação conduzida pelo escritório de Miami, em parceria com a Patrulha de Fronteira, que terminou com a prisão de 18 imigrantes em situação irregular durante ações realizadas na última semana de junho na região atendida pelo escritório de Stuart, no sul da Flórida.

Comunidade relata aumento da preocupação

Advogados de imigração e organizações comunitárias afirmam que muitos imigrantes passaram a evitar deslocamentos desnecessários, preocupados com abordagens durante fiscalizações de trânsito ou outras interações com autoridades.

Embora o governo federal afirme que as operações priorizam pessoas com antecedentes criminais ou ordens de remoção, entidades de defesa dos imigrantes sustentam que também há detenções de pessoas cuja única irregularidade é a situação migratória.

O que brasileiros devem observar

Especialistas recomendam que brasileiros com processos imigratórios em andamento:

•mantenham seus documentos organizados;

•compareçam a todas as audiências e compromissos oficiais;

•conversem com um advogado antes de assinar qualquer documento apresentado pelas autoridades;

•conheçam seus direitos durante uma abordagem.

Até o momento, não há registro de operações direcionadas especificamente à comunidade brasileira, mas brasileiros sem status migratório regular ou com ordem de remoção pendente podem ser alcançados pelas mesmas ações de fiscalização realizadas em todo o estado.

Essa versão incorpora os acontecimentos e dados divulgados ao longo de junho, incluindo a operação em Broward, o crescimento da cooperação entre polícias locais e o ICE e os registros mais recentes de ações no Sul da Flórida.