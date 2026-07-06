EUA planejam ampliar fiscalização imigratória em locais de trabalho e aumentar prisões

O governo do presidente Donald Trump está preparando uma nova estratégia para ampliar as operações de fiscalização imigratória em locais de trabalho nos Estados Unidos. Segundo fontes ligadas às discussões, diferentes agências federais trabalham na elaboração de medidas para aumentar o número de prisões de imigrantes em situação irregular e reforçar a política migratória da administração.

De acordo com autoridades americanas, as ações devem ser baseadas em investigações criminais já em andamento, principalmente relacionadas a fraudes, roubo de identidade, benefícios públicos e outras irregularidades. O Departamento de Segurança Interna (DHS) afirmou que houve um aumento das investigações voltadas a esse tipo de crime.

A iniciativa busca equilibrar dois objetivos: ampliar o número de deportações prometidas pelo governo Trump e, ao mesmo tempo, evitar impactos significativos em setores que dependem fortemente de mão de obra imigrante, como agricultura, construção civil, hotelaria e indústria.

As operações em empresas costumam ser longas e complexas. Em geral, o Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas (ICE) inicia auditorias na documentação trabalhista das empresas e, caso encontre irregularidades, pode abrir investigações criminais que levam meses ou até anos antes de resultar em ações de fiscalização.

Segundo fontes ouvidas pela CNN, uma das frentes do plano prevê orientar empregadores sobre suas responsabilidades legais na contratação de funcionários, além de intensificar prisões em empresas investigadas por atividades criminosas.

A pressão por uma fiscalização mais rigorosa também parte de grupos que defendem políticas migratórias mais restritivas. Eles argumentam que combater a contratação de trabalhadores sem autorização é fundamental para reduzir a imigração irregular e responsabilizar empresas que descumprem a legislação.

Enquanto isso, o governo já registra aumento nas operações do ICE. Nos últimos dias, a agência passou a realizar cerca de 2 mil detenções por dia, número superior ao registrado nos meses anteriores. Autoridades afirmam que a meta é manter esse ritmo e ampliar gradualmente as ações.

Apesar do endurecimento da política migratória, ainda não está definido qual será o alcance das novas operações em locais de trabalho. Os planos continuam sendo discutidos internamente e podem sofrer alterações antes de serem implementados.

Fonte: CNN