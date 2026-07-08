ICE oferece recompensa de US$ 10 milhões por filhos de El Chapo ainda foragidos

Os Estados Unidos estão aumentando a pressão contra o Cartel de Sinaloa. O ICE anunciou que dois dos filhos de El Chapo continuam foragidos e agora oferece até 10 milhões de dólares por informações que levem à captura de cada um deles.

O governo dos Estados Unidos intensificou a ofensiva contra o Cartel de Sinaloa.

Em uma publicação nas redes sociais, o ICE informou que dois dos principais líderes da facção conhecida como “Los Chapitos” continuam foragidos.

Os procurados são Iván Archivaldo Guzmán Salazar e Jesús Alfredo Guzmán Salazar, filhos do narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Segundo as autoridades americanas, há uma recompensa de até 10 milhões de dólares para cada um por informações que levem à prisão ou condenação dos suspeitos.

A publicação destaca a frase “Two down and two to go”, indicando que dois irmãos já estão sob custódia das autoridades americanas, enquanto os outros dois seguem escondidos.

A ofensiva faz parte da estratégia do governo dos Estados Unidos para combater o tráfico internacional de fentanil, droga apontada como uma das principais responsáveis pela crise de overdose no país.