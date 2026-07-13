Pessoa morre durante operação envolvendo agentes de imigração dos EUA no estado do Maine

Caso ocorreu em Biddeford e será investigado pelo FBI; incidente acontece poucos dias após outro confronto fatal envolvendo o ICE no Texas.

Uma pessoa morreu nesta segunda-feira (13) durante uma operação que envolveu agentes do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega dos Estados Unidos (ICE) na cidade de Biddeford, no estado do Maine. O caso está sendo tratado como a segunda ocorrência fatal envolvendo o ICE em menos de uma semana.

A informação foi confirmada pelo presidente da Câmara dos Deputados do Maine, Ryan Fecteau, que afirmou que agentes da Polícia Estadual, do Departamento de Segurança Pública e, posteriormente, do FBI devem conduzir a investigação sobre o ocorrido.

Até o momento, as autoridades federais não divulgaram detalhes sobre as circunstâncias da morte nem a identidade da vítima.

Polícia diz que não há risco para a população

A polícia de Biddeford informou apenas que houve uma ocorrência envolvendo agentes federais e que não existe ameaça à segurança pública. O ICE e o Departamento de Segurança Interna (DHS) ainda não comentaram o caso.

A deputada democrata Chellie Pingree, representante do Maine no Congresso americano, afirmou estar "perturbada e indignada" com o incidente e cobrou uma investigação completa.

Ela também questionou a atuação dos agentes de imigração no estado, perguntando: “Por que o ICE está no Maine?"

Caso aumenta pressão sobre o ICE

O episódio ocorre poucos dias após a morte do mexicano Lorenzo Salgado Araujo, baleado por um agente do ICE durante uma abordagem de trânsito em Houston, no Texas.

Inicialmente, o ICE afirmou que Salgado era o alvo da operação. Posteriormente, autoridades reconheceram que os agentes procuravam outra pessoa.

O caso gerou protestos e intensificou as cobranças por maior transparência e responsabilização nas operações da agência de imigração.

Organizações convocam manifestação

Grupos de defesa dos direitos dos imigrantes no Maine começaram a organizar manifestações após a ocorrência.

A organização Maine Resists convocou um ato de emergência em Biddeford, enquanto o grupo Project Relief informou que está prestando apoio à família da vítima.

Nos últimos meses, operações de fiscalização migratória no Maine também foram alvo de críticas e ações judiciais movidas por entidades como a União Americana pelas Liberdades Civis (ACLU), que acusa agentes federais de abusos durante ações de imigração realizadas no estado.

Fonte: CNN/ABC