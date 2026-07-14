ICE suspende maioria das abordagens a veículos após mortes durante operações nos Estados Unidos

Decisão temporária foi tomada depois de dois casos fatais no Texas e no Maine; agentes receberão treinamento adicional sobre abordagens de veículos.

O Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas dos Estados Unidos (ICE) suspendeu temporariamente a maior parte das abordagens a veículos durante operações de fiscalização em todo o país. A medida foi adotada após dois episódios recentes que terminaram com a morte de imigrantes durante ações da agência no Texas e no Maine.

Segundo fontes ouvidas pela CBS News, apenas operações envolvendo suspeitos considerados de alta periculosidade continuarão autorizadas a realizar esse tipo de abordagem. Durante a suspensão, os agentes passarão por treinamentos adicionais sobre procedimentos de segurança em paradas de veículos.

A mudança pode impactar significativamente as operações do ICE. Durante o governo Donald Trump, as abordagens de veículos se tornaram uma estratégia frequente para localizar e prender imigrantes em situação irregular longe de suas casas ou locais de trabalho.

O caso mais recente ocorreu na última segunda-feira, em Biddeford, no estado do Maine. Joan Sebastian Guerrero, colombiano de 26 anos que estava em situação irregular no país, foi morto a tiros após, segundo o Departamento de Segurança Interna (DHS), tentar fugir durante uma tentativa de abordagem.

As autoridades afirmam que Guerrero não era o alvo da operação. Os agentes realizavam vigilância na última residência conhecida de outro imigrante com ordem definitiva de deportação quando decidiram abordar o veículo conduzido pelo colombiano. De acordo com o DHS, um agente disparou a arma alegando preocupação com a segurança pública.

Seis dias antes, outro episódio semelhante aconteceu em Houston, no Texas. Lorenzo Salgado Araujo, cidadão mexicano, também foi morto por agentes do ICE durante uma abordagem de trânsito. Inicialmente, o DHS informou que ele era o alvo da operação, mas depois confirmou que os agentes procuravam outra pessoa.

Segundo o governo, os agentes acreditaram que o motorista se parecia com o suspeito procurado e iniciaram a abordagem. O departamento afirma que Salgado Araujo ignorou ordens para parar e tentou atingir um dos agentes com o veículo, que reagiu atirando em legítima defesa.

A família de Salgado Araujo contesta essa versão. Eles afirmam que ele vivia nos Estados Unidos há mais de 30 anos, não possuía antecedentes criminais e estava próximo de obter uma autorização de trabalho.

O ICE não informou por quanto tempo a suspensão das abordagens permanecerá em vigor, mas confirmou que a medida será mantida até a conclusão do treinamento adicional dos agentes.

Fonte: CBS