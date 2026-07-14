‘Alligator Alcatraz’ é desativado após anúncio de DeSantis; centro de detenção na Flórida é desmontado

Estrutura montada nos Everglades para abrigar imigrantes foi esvaziada e removida após quase um ano de funcionamento; local foi alvo de críticas por supostas condições desumanas.

O centro de detenção de imigrantes conhecido como "Alligator Alcatraz", instalado em uma pista de pouso isolada nos Everglades, na Flórida, foi completamente desmontado após o governador Ron DeSantis anunciar o encerramento das operações da unidade.

Imagens aéreas divulgadas nesta terça-feira mostram que o local está vazio, sem as tendas, estruturas temporárias ou qualquer identificação do antigo centro de detenção.

Durante uma coletiva realizada no local, em junho, DeSantis afirmou que a instalação sempre teve caráter temporário e que cumpriu sua função até que o governo federal ampliasse a capacidade de outros centros de detenção para imigrantes.

Segundo o governador, o complexo chegou ao fim com zero detentos, embora os imigrantes que estavam na unidade continuem sob custódia federal em outras instalações.

O centro foi fechado temporariamente no início de junho, quando todos os detidos foram transferidos para outras unidades devido aos riscos da temporada de furacões nos Everglades.

Desde sua inauguração, em julho de 2025, o "Alligator Alcatraz" foi alvo de críticas de organizações de direitos dos imigrantes. Ex-detentos relataram dificuldade para acessar advogados e denunciaram condições precárias, como alimentos com vermes, banheiros sem funcionamento, áreas alagadas com esgoto e grande infestação de mosquitos e outros insetos.

Apesar das denúncias, DeSantis defendeu a operação e afirmou que o centro foi essencial para a política de imigração do estado. Segundo ele, cerca de 21 mil pessoas foram deportadas por meio da instalação, tornando a Flórida "mais segura".

Organizações de defesa dos imigrantes, no entanto, afirmam que o fechamento da unidade não resolve os problemas enfrentados por pessoas que permanecem detidas por meses em outros centros de custódia. A Florida Immigrant Coalition criticou o projeto e alegou que os principais beneficiados foram empresas e prestadores de serviço que lucraram milhões de dólares com a operação.

Agora, o futuro da área volta a ser discutido. A prefeita do condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, defende que o terreno seja transferido ao Serviço Nacional de Parques para integrar os projetos de restauração dos Everglades.

Segundo ela, a prioridade será avaliar possíveis impactos ambientais causados pela construção e pelo funcionamento do centro de detenção antes de iniciar o processo de recuperação da área.

Fonte: NBC

