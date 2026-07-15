Trump revoga suspensão e autoriza ICE a retomar abordagens de veículos nos EUA

O presidente Donald Trump determinou a retomada das abordagens de veículos realizadas por agentes do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas dos Estados Unidos (ICE), revertendo a suspensão temporária que havia sido adotada nesta semana após dois episódios com mortes durante operações da agência.

Segundo uma fonte familiarizada com a decisão, a pausa havia sido determinada pelo secretário de Segurança Interna, Markwayne Mullin, para permitir uma revisão dos procedimentos adotados pelos agentes durante esse tipo de ação.

Um e-mail enviado aos agentes do ICE orientava a suspensão imediata das abordagens de trânsito e recomendava que as equipes utilizassem outros métodos de fiscalização migratória enquanto o treinamento fosse realizado.

Durante o período de revisão, algumas abordagens ainda poderiam ocorrer, mas apenas com a presença de policiais locais treinados para esse tipo de operação e que atuam em parceria com o ICE por meio do programa federal 287(g).

O Departamento de Segurança Interna (DHS) informou que não comenta táticas operacionais, mas afirmou que revisa constantemente seus procedimentos para garantir a segurança dos agentes e da população.

Em entrevista à Fox News, o responsável pelas políticas de fronteira da Casa Branca, Tom Homan, confirmou que a suspensão era apenas temporária. Segundo ele, o objetivo era analisar os incidentes recentes para verificar se havia necessidade de mudanças nos protocolos ou treinamentos.

A decisão de interromper temporariamente as abordagens ocorreu após dois casos fatais envolvendo agentes do ICE.

Na segunda-feira, Johan Sebastián Guerrero, colombiano de 25 anos, morreu baleado durante uma tentativa de abordagem em Biddeford, no estado do Maine. De acordo com as autoridades, ele não era o alvo da operação. Os agentes monitoravam a residência de outro imigrante com ordem definitiva de deportação quando decidiram abordar o veículo conduzido por Guerrero.

Segundo o ICE, o motorista tentou fugir e um agente disparou por considerar que havia risco à segurança pública. Já uma testemunha afirmou ter ouvido Guerrero dizer que havia tentado parar o veículo, enquanto um dos agentes alegava que ele tentou atropelar um policial.

O caso segue sendo investigado pelas autoridades do Maine. A retomada das abordagens ocorre enquanto o ICE afirma que continuará revisando seus procedimentos para reduzir riscos durante operações de fiscalização migratória.

Fonte: ABC

