ICE exigirá câmeras corporais em todas as equipes de prisão após mortes em operações

Medida foi anunciada pelo Departamento de Segurança Interna após dois imigrantes morrerem durante ações da agência; ambos os agentes envolvidos não utilizavam câmeras corporais.

O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos (DHS) anunciou que todas as equipes de prisão do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas (ICE) passarão a contar com pelo menos um agente equipado com câmera corporal durante as operações.

A decisão foi tomada após dois episódios recentes que terminaram com a morte de imigrantes durante ações do ICE no Texas e no estado do Maine. Nos dois casos, os agentes que efetuaram os disparos não utilizavam câmeras corporais.

Em comunicado, o DHS afirmou que ampliar o uso dos equipamentos é uma prioridade e argumentou que as gravações ajudam a proteger os agentes diante do aumento de agressões contra equipes de imigração e de críticas às operações da agência.

Na semana passada, um cidadão mexicano morreu durante uma abordagem de trânsito em Houston. Seis dias depois, um colombiano foi morto a tiros durante outra operação em Biddeford, no Maine. Em ambos os casos, o próprio governo reconheceu que os homens não eram os alvos originais das ações de fiscalização migratória.

Logo após o caso de Houston, o DHS informou que mais da metade dos escritórios regionais do ICE já havia recebido câmeras corporais e que os demais seriam equipados em até 60 dias.

Segundo o departamento, a distribuição dos equipamentos foi atrasada por dificuldades orçamentárias durante uma paralisação parcial do governo federal no início do ano. O governo também afirmou que agentes envolvidos no caso de Houston ainda não haviam recebido as câmeras devido a esse atraso.

Parlamentares democratas criticaram a demora na implementação do programa. A deputada Sylvia Garcia, do Texas, afirmou que o Congresso já destinou recursos suficientes para a compra dos equipamentos e disse ter recebido a garantia da direção do ICE de que todos os agentes em campo terão acesso às câmeras até o fim de julho.

As duas mortes também levaram o ICE a suspender temporariamente a maior parte das abordagens de veículos durante operações migratórias em todo o país. Segundo autoridades, a pausa servirá para reforçar o treinamento dos agentes e revisar os protocolos de atuação antes da retomada das abordagens.

Fonte: CBS