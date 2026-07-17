Democratas pedem fechamento do único centro de detenção de famílias imigrantes dos EUA

Mais de 110 parlamentares acusam instalação no Texas de manter crianças em condições precárias e pressionam o governo Trump a encerrar as operações no local.

Mais de 110 parlamentares democratas dos Estados Unidos enviaram uma carta ao secretário de Segurança Interna, Markwayne Mullin, pedindo o fechamento imediato do Centro de Processamento de Imigração de Dilley, no Texas. A unidade é atualmente o único centro de detenção do país destinado exclusivamente a famílias com crianças.

Liderado pelo deputado Joaquin Castro, o grupo afirma que não existe uma forma humanitária de manter crianças presas ao lado de seus familiares e acusa a instalação de submeter os detidos a condições degradantes. O centro havia sido fechado durante o governo Biden, mas foi reaberto no ano passado pela administração Trump como parte do endurecimento das políticas de imigração.

Na carta, os parlamentares relatam denúncias feitas por famílias detidas, que incluem alimentos com mofo e vermes, água potável que provoca mal-estar, iluminação permanente durante a noite, atendimento médico insuficiente e falta de acesso adequado à educação. Segundo o documento, essas condições têm causado depressão severa, desesperança e até pensamentos suicidas entre algumas crianças.

Os democratas também acusam a administração de manter menores detidos por períodos superiores ao limite de 20 dias previsto no chamado Acordo Flores, que estabelece regras para a detenção de crianças imigrantes. De acordo com a carta, entre fevereiro e março de 2026, o tempo médio de permanência das crianças no centro foi de aproximadamente 57 dias, com dezenas delas permanecendo presas por mais de três meses.

O Departamento de Segurança Interna (DHS) rebateu as acusações e afirmou que todos os imigrantes sob custódia do ICE recebem atendimento médico adequado e em tempo hábil. O diretor médico da agência, Dr. Sean Conley, classificou como falsas as alegações de negligência e afirmou que os detidos têm acesso a cuidados médicos, odontológicos, saúde mental e atendimento de emergência 24 horas por dia.

Além do fechamento da unidade, os parlamentares pedem que o governo encerre o contrato com a CoreCivic, empresa privada responsável pela administração do centro. Segundo os democratas, a companhia estaria priorizando o lucro em detrimento do tratamento humanitário dos detidos.

Em nota, Joaquin Castro afirmou que crianças não devem ser tratadas como criminosas por buscar proteção nos Estados Unidos e defendeu que o país possui recursos suficientes para processar pedidos de imigração sem recorrer à detenção de famílias.

Fonte: ABC