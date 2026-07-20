Tom Homan defende uso de câmeras corporais por agentes do ICE após mortes em operações

‘Câmeras mostram exatamente o que o agente viu', afirmou o czar da fronteira de Trump, após casos fatais no Texas e no Maine reacenderem o debate sobre a atuação da imigração.

O responsável pela política de fronteira do governo Donald Trump, Tom Homan, afirmou neste domingo (20) que apoia o uso de câmeras corporais por agentes do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas (ICE), após duas mortes ocorridas durante operações de imigração neste mês.

Em entrevista ao programa Face the Nation, da CBS News, Homan declarou que o equipamento pode aumentar a transparência das ações policiais.

"Acho que as câmeras corporais são o caminho. Elas permitem que o povo americano veja exatamente o que o agente viu quando tomou a decisão de agir", afirmou.

O debate ganhou força após dois casos recentes envolvendo agentes federais. No início de julho, um cidadão mexicano foi morto a tiros durante uma operação em Houston, no Texas. Dias depois, um imigrante colombiano morreu em uma abordagem realizada em Biddeford, no estado do Maine. Em ambos os episódios, os agentes envolvidos não utilizavam câmeras corporais.

Na semana passada, o Departamento de Segurança Interna (DHS) anunciou que todas as equipes de prisão do ICE passarão a contar com pelo menos um agente equipado com câmera corporal. Segundo a pasta, mais da metade dos escritórios da agência já recebeu os equipamentos, e a expectativa é concluir a distribuição para as demais unidades nos próximos 60 dias.

Homan afirmou que a implementação poderia ter ocorrido mais rapidamente, mas atribuiu o atraso ao impasse político em torno do financiamento do DHS no início deste ano. Segundo ele, o governo recebeu inicialmente US$ 20 milhões para a compra dos equipamentos, valor que considerou insuficiente. Posteriormente, o Congresso aprovou um pacote de aproximadamente US$ 70 bilhões para financiar o ICE e a Patrulha de Fronteira até o fim da atual administração.

As mortes ocorridas no Texas e no Maine continuam sendo investigadas e aumentaram o escrutínio sobre os procedimentos adotados pelo ICE. Em ambos os casos, o Departamento de Segurança Interna reconheceu que as vítimas não eram os alvos originais das operações.

Após os episódios, o secretário de Segurança Interna, Markwayne Mullin, chegou a suspender temporariamente as abordagens de veículos realizadas por agentes do ICE. No entanto, o presidente Donald Trump revogou a medida poucos dias depois, defendendo que esse tipo de fiscalização é uma das principais ferramentas de combate ao crime.

Durante a entrevista, Homan também criticou declarações de políticos que incentivam a resistência às operações de imigração. Segundo ele, independentemente da opinião sobre as leis migratórias, as pessoas devem obedecer às ordens das autoridades.

O chefe da política de fronteira acrescentou que os veículos utilizados pelo ICE são equipados com luzes de emergência e sirenes, além de identificação visual dos agentes. No entanto, reconheceu que ainda não sabe se esses recursos foram acionados durante as operações que terminaram com as mortes no Texas e no Maine. "Se as luzes não foram ligadas, então há uma questão que precisa ser investigada", afirmou.

Fonte: CBS

