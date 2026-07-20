FBI deixará de investigar casos envolvendo agentes de imigração; apurações passarão ao HSI, dizem fontes

Mudança ocorre após mortes em operações do ICE e gera questionamentos sobre a independência das investigações, já que a agência faz parte do mesmo departamento responsável pela imigração.

O FBI deixará de conduzir investigações sobre supostas agressões e incidentes envolvendo agentes de imigração dos Estados Unidos. Segundo diversas fontes ouvidas pela imprensa americana, a responsabilidade passará para o Homeland Security Investigations (HSI), braço investigativo do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas (ICE).

De acordo com as fontes, os escritórios regionais do FBI foram informados da mudança na última quinta-feira. A alteração foi divulgada inicialmente pelo jornal The New York Times.

O HSI e o ICE são subordinados ao Departamento de Segurança Interna (DHS), o que significa que a própria estrutura responsável pela fiscalização imigratória passaria a investigar ocorrências envolvendo seus próprios agentes — situação que levanta preocupações sobre a independência das apurações.

Em publicação nas redes sociais, o DHS negou que mudanças desse tipo estejam previstas, mas não apresentou detalhes adicionais.

A mudança ocorre após dois casos que repercutiram nacionalmente. No dia 7 de julho, um agente do ICE matou a tiros um cidadão mexicano durante uma operação em Houston, no Texas. Dias depois, outro agente matou o colombiano Johan Sebastián Guerrero durante uma abordagem em Biddeford, no estado do Maine.

Os dois episódios intensificaram o debate sobre os procedimentos adotados pelos agentes de imigração e sobre a necessidade de maior transparência nas investigações.

Neste ano, o FBI também reforçou sua atuação em Minnesota para apurar supostas agressões contra agentes federais durante operações de imigração em Minneapolis. Algumas dessas acusações acabaram sendo arquivadas após revisão das provas pelos promotores.

Outro caso que gerou controvérsia foi a morte de Renee Good, durante uma ação envolvendo o ICE. Na ocasião, o Departamento de Justiça pressionou para que o caso fosse tratado como uma investigação por agressão a agente federal, e não como uma possível violação de direitos civis, o que levou à renúncia de promotores e de um agente do FBI.

Em janeiro, quando o HSI assumiu inicialmente a investigação da morte de Alex Pretti, também em Minneapolis, especialistas e ex-integrantes das forças federais questionaram a decisão. Após as críticas, o FBI e a Divisão de Direitos Civis do Departamento de Justiça reassumiram a liderança da apuração, que ainda está em andamento.

Especialistas destacam que o HSI normalmente não conduz investigações sobre ações envolvendo uso letal da força por agentes e não possui a mesma estrutura do FBI para realizar análises balísticas, perícias forenses, exames de armas de fogo, revisão de imagens e coleta de depoimentos em larga escala. A possível mudança, portanto, deve ampliar o debate sobre a transparência e a imparcialidade nas investigações envolvendo agentes federais de imigração.

Fonte: CBS