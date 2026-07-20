Eduardo Bolsonaro obtém green card e passa a ter residência permanente nos Estados Unidos

Deputado federal licenciado poderá morar e trabalhar legalmente nos EUA por tempo indeterminado; modalidade do visto ainda não foi informada.

O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) obteve o green card, documento que concede residência permanente nos Estados Unidos. A informação foi confirmada ao portal R7 pelo jornalista Paulo Figueiredo, aliado político do parlamentar.

O green card permite que estrangeiros morem e trabalhem legalmente nos Estados Unidos por tempo indeterminado, desde que cumpram as exigências da legislação migratória do país.

Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos desde o início deste ano e, nesse período, intensificou sua atuação política no exterior. O deputado afirma ser alvo de perseguição política no Brasil e tem mantido contato com parlamentares e autoridades americanas para denunciar o que considera violações à liberdade de expressão no país.

Até o momento, não foi divulgado por qual categoria migratória Eduardo Bolsonaro obteve a residência permanente.

A reportagem informou que procurou o deputado para comentar a concessão do green card e esclarecer a modalidade utilizada no processo, mas não recebeu resposta até a publicação da matéria. O espaço permanece aberto para manifestação.

Fonte: R7/ O Globo

