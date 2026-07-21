E-mail do FBI indica mudança em investigações envolvendo agentes do ICE, mas governo nega alteração

Documento orienta escritórios do FBI a repassar casos de agressão contra agentes de imigração ao HSI, enquanto Departamento de Justiça e DHS afirmam que não houve mudança de política.

Um e-mail interno enviado a agentes do FBI indica que a agência deixará de participar de investigações sobre supostas agressões contra agentes de imigração, transferindo esses casos para o Homeland Security Investigations (HSI). Apesar disso, o Departamento de Justiça (DOJ) e o Departamento de Segurança Interna (DHS) negaram que qualquer mudança oficial de política tenha sido adotada.

Segundo a emissora CBS News, que teve acesso à mensagem, autoridades do FBI orientaram escritórios regionais a encaminhar futuras investigações envolvendo agressões a agentes federais de imigração ao HSI e a elaborar uma lista com os casos já em andamento relacionados ao Departamento de Segurança Interna.

O HSI é um braço investigativo do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas (ICE) e, assim como a própria agência de imigração, está subordinado ao DHS. A possibilidade de o órgão investigar ocorrências envolvendo agentes da mesma estrutura tem gerado questionamentos sobre a independência das apurações.

A mudança foi noticiada inicialmente pelo jornal The New York Times. Fontes ouvidas pela CBS afirmam que a orientação foi distribuída na última quinta-feira a chefes de diversos escritórios do FBI.

Apesar disso, tanto o DHS quanto o Departamento de Justiça publicaram mensagens nas redes sociais afirmando que a informação é falsa.

"O FBI continuará investigando de acordo com a política da agência", informou o Departamento de Justiça. A pasta acrescentou que qualquer pessoa que agredir agentes da lei continuará sendo processada com o máximo rigor permitido pela legislação.

Um representante do Departamento de Justiça também declarou à CBS News que a direção do FBI não tinha conhecimento da circulação dessa orientação interna. Até o momento, o FBI não comentou oficialmente o caso.

A discussão ocorre após dois episódios recentes que aumentaram o escrutínio sobre as operações do ICE. No início de julho, um agente matou um cidadão mexicano durante uma ação em Houston, no Texas. Dias depois, outro agente matou o colombiano Johan Sebastián Guerrero durante uma abordagem em Biddeford, no estado do Maine.

As investigações sobre o uso da força por agentes de imigração também foram alvo de controvérsia em Minnesota neste ano. Após a morte de Renee Good, o Departamento de Justiça teria pressionado para que o caso fosse tratado como uma investigação por agressão a agente federal, e não como uma possível violação de direitos civis, o que levou à renúncia de promotores e de um agente do FBI.

Outro episódio ocorreu após a morte de Alex Pretti, em Minneapolis. Inicialmente, a investigação ficou sob responsabilidade do HSI, com apoio do FBI. Depois de críticas de especialistas e ex-integrantes das forças federais, o FBI e a Divisão de Direitos Civis do Departamento de Justiça reassumiram a liderança do caso, que permanece em andamento.

Especialistas destacam que o HSI normalmente não conduz investigações sobre ações envolvendo uso letal da força e não possui a mesma estrutura do FBI para realizar perícias balísticas, análises forenses, exames de armas, revisão de imagens e coleta de depoimentos em larga escala. A possível redistribuição dessas investigações segue cercada de dúvidas, já que as autoridades federais negam qualquer alteração oficial nos procedimentos.

Fonte: CBS