Brasileiro procurado por homicídio é deportado dos EUA e entregue à Justiça no Brasil

Foragido internacional foi preso pelo ICE na Filadélfia e deportado após autoridades americanas identificarem mandado de prisão expedido pela Justiça brasileira.

Um brasileiro procurado por homicídio foi deportado dos Estados Unidos e entregue às autoridades brasileiras após ser localizado pelo Serviço de Imigração e Controle de Alfândega dos EUA (ICE).

Segundo o governo americano, Luiz Paulo Antonio da Silva, de 38 anos, era considerado foragido internacional e tinha um mandado de prisão em aberto por homicídio, expedido pela Justiça brasileira.

A prisão ocorreu no dia 11 de março de 2026, na cidade de Filadélfia, no estado da Pensilvânia, durante uma operação conduzida por agentes da divisão de Operações de Execução e Remoção (ERO), braço do ICE responsável por localizar e deportar imigrantes em situação irregular.

De acordo com as autoridades, Luiz Paulo permanecia ilegalmente nos Estados Unidos. Após ser detido, ele ficou sob custódia da imigração até a conclusão do processo de deportação.

Com a remoção concluída, o brasileiro foi enviado de volta ao Brasil, onde ficará à disposição da Justiça para responder às acusações relacionadas ao caso de homicídio.

O governo dos Estados Unidos não divulgou detalhes sobre a investigação nem informou onde o crime ocorreu ou as circunstâncias do homicídio. As autoridades apenas confirmaram que havia um mandado de prisão válido contra o brasileiro.

Segundo o ICE, a deportação foi resultado da cooperação entre as autoridades dos Estados Unidos e do Brasil, permitindo a localização do foragido e seu retorno ao país para dar continuidade ao processo judicial.

