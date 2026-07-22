Mexicano morto ao fugir do ICE na Flórida estava de férias e tinha visto de turista, dizem autoridades

Juan Jairo Coronilla Durán, de 28 anos, morreu após atravessar uma rodovia durante uma abordagem de agentes federais de imigração em St. Augustine.

O mexicano Juan Jairo Coronilla Durán, de 28 anos, que morreu atropelado por um caminhão ao fugir de agentes federais de imigração na Flórida, estava nos Estados Unidos a turismo e com visto válido, segundo autoridades mexicanas e uma organização que presta apoio à sua família.

O acidente aconteceu em 14 de julho, na cidade de St. Augustine, quando, de acordo com a Patrulha Rodoviária da Flórida, Coronilla atravessou uma rodovia movimentada durante uma abordagem de agentes do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega (ICE) e do Homeland Security Investigations (HSI).

Segundo Isaret Jeffers, fundadora da organização Colectivo Árbol, o mexicano viajou de San Luis de la Paz, no estado de Guanajuato, para visitar familiares e amigos em Atlanta, onde permaneceu por cerca de três semanas. Em seguida, seguiu para a costa leste da Flórida para passar alguns dias de férias nas praias da região.

Embora as autoridades americanas ainda não tenham divulgado oficialmente a identidade da vítima, uma autoridade do governo mexicano confirmou que se trata de Juan Jairo Coronilla Durán.

Esposa buscou ajuda após a tragédia

De acordo com Jeffers, a esposa da vítima, Yezzika Alamilla, entrou em contato com a organização um dia após a morte do marido em busca de ajuda para viajar aos Estados Unidos e providenciar o traslado do corpo para o México.

A entidade custeou a passagem aérea e hospedou Alamilla por três dias. Desde então, o Consulado do México passou a prestar assistência no processo de repatriação.

"Ela nos disse que ele estava nos Estados Unidos com visto de turista. Ele não veio para trabalhar. Estava apenas de férias", afirmou Jeffers.

Segundo a representante da organização, a esposa acredita que Coronilla entrou em pânico durante a abordagem e, por isso, decidiu fugir.

Investigação continua

Segundo a Patrulha Rodoviária da Flórida, Coronilla estava em um veículo com outras três pessoas quando o grupo foi abordado por agentes federais em um posto de gasolina pouco antes das 7h da manhã.

Os quatro ocupantes fugiram a pé. Durante a fuga, Coronilla atravessou a rodovia e acabou sendo atingido por uma carreta.

As autoridades ainda não esclareceram o motivo da abordagem nem informaram o que aconteceu com os demais ocupantes do veículo. Tanto o Departamento de Segurança Interna (DHS) quanto a Patrulha Rodoviária afirmam que o caso segue sob investigação.

Corpo será levado ao México

Segundo Susana Guerra Vallejo, subsecretária de Assistência a Migrantes do estado mexicano de Guanajuato, o corpo será transportado em um voo comercial saindo de Orlando e enterrado em San Luis de la Paz, cidade natal da vítima.

Coronilla deixa a esposa e dois filhos: uma bebê de sete meses e um menino de sete anos.

A morte do mexicano é uma das mais recentes envolvendo operações de imigração nos Estados Unidos. Segundo levantamento da Associated Press, pelo menos dez pessoas morreram em incidentes relacionados a abordagens de agentes federais de imigração desde o início da campanha de deportações em massa do governo Donald Trump, incluindo cidadãos americanos e estrangeiros.

Fonte: NBC