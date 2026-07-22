Juiz impede deportação de testemunha em caso de morte durante ação do ICE no Texas

Homem estava na van dirigida por imigrante mexicano morto por agente de imigração em Houston; investigação continua.

Um juiz federal do Texas determinou, de forma temporária, que o governo dos Estados Unidos não pode deportar uma das principais testemunhas da morte do imigrante mexicano Lorenzo Salgado Araujo, baleado por um agente do ICE (Serviço de Imigração e Alfândega) em Houston no início deste mês.

A decisão impede que José Trinidad Rojas Pliego seja deportado ou transferido para outra jurisdição sem autorização judicial. Ele responde a um processo de deportação e estava na van dirigida por Salgado Araujo no momento da abordagem.

O caso ganhou repercussão nacional após o Departamento de Segurança Interna (DHS) afirmar que o agente atirou em legítima defesa, alegando que a vítima tentou usar o veículo como arma durante a operação. A família de Salgado contesta essa versão e pede uma investigação independente.

O próprio DHS reconheceu que os agentes procuravam outra pessoa quando pararam o veículo.

Além de Rojas Pliego, outro ocupante da van que está sob custódia do ICE é o irmão da vítima.

Na semana passada, o promotor do condado de Harris informou que solicitou vistos especiais (U Visa) para proteger as três testemunhas contra deportação, permitindo que colaborem com as investigações.

O caso segue sendo investigado por autoridades locais e federais, e o promotor afirmou que poderá apresentar acusações criminais contra agentes de imigração caso as evidências indiquem irregularidades.

Fonte: CBS