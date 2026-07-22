Polícia de Lake County recebe US$ 1,2 milhão para ações de imigração e melhorias na estrutura

Verba poderá ser usada em acordo com o ICE, reparos em barcos, aeronaves antigas e tecnologia para o sistema prisional.

O Lake County Sheriff’s Office, na Flórida, recebeu um repasse de US$ 1,24 milhão destinado a reembolsar custos relacionados à fiscalização migratória e reforçar equipamentos de segurança pública.

O cheque foi entregue pelo diretor financeiro da Flórida, Blaise Ingoglia, durante um evento com autoridades policiais da região. O dinheiro vem do State Board of Immigration Enforcement e poderá ser usado em diferentes áreas, segundo o governo estadual.

O xerife Peyton Grinnell afirmou que ainda está analisando as prioridades, mas disse que os recursos podem ajudar a financiar um novo acordo com o ICE, reparos em embarcações da patrulha marítima, manutenção de aeronaves antigas e melhorias tecnológicas.

Durante o evento, Grinnell revelou que o departamento fechou um acordo com o ICE para abrigar 120 detidos por questões migratórias na cadeia de Lake County. Ele não informou quando o contrato começa, quanto será pago pelo governo federal ou quais custos adicionais a operação terá.

O xerife também destacou que parte do dinheiro pode ser destinada à frota marítima do condado, que possui milhares de lagos e conta com barcos antigos, alguns atualmente fora de serviço por falta de recursos para manutenção.

Outra possível aplicação seria na unidade de aviação da polícia, que opera aeronaves com estruturas de fabricação de 1974 e que precisam de reparos.

Além disso, a verba pode ser usada em tecnologia, equipamentos e sistemas para o departamento, incluindo possíveis ferramentas de inteligência artificial para uso dentro da cadeia.

Outras agências da região também receberam repasses milionários, incluindo o Orange County Sheriff’s Office, com cerca de US$ 10,88 milhões, e o Osceola County Sheriff’s Office, com aproximadamente US$ 11,04 milhões.

O Lake County Sheriff’s Office ainda não divulgou um plano final de gastos, mas afirmou que a decisão será tomada após uma análise das principais necessidades da agência.

Fonte: Click Orlando