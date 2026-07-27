Ex-jogador da NFL é deportado dos EUA após prisão e condenação criminal, diz ICE

O Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas dos Estados Unidos (ICE) deportou o ex-jogador da NFL Daniel Ogama Adongo, de 37 anos, para o Quênia, após concluir que ele permanecia no país de forma irregular e possuía histórico criminal.

Segundo o ICE, Adongo foi preso diversas vezes por autoridades de Indiana ao longo de nove anos. Em 2020, ele foi condenado por dano ao patrimônio (criminal mischief) e sentenciado a quase um ano de prisão.

O queniano atuou como linebacker do Indianapolis Colts entre 2013 e 2015, após chegar aos Estados Unidos para tentar carreira na NFL.

De acordo com as autoridades de imigração, o visto de Adongo expirou em 2026, fazendo com que sua permanência no país passasse a ser considerada ilegal.

Em nota, o diretor assistente do escritório do ICE em Chicago, Douglas Thompson, afirmou que a deportação aumenta a segurança da comunidade.

"Esse indivíduo representava claramente uma ameaça à comunidade, que agora está mais segura após sua remoção. Aqueles que violam as leis de imigração são responsabilizados igualmente, incluindo ex-atletas profissionais", declarou.

A ABC News informou que não conseguiu localizar um advogado que representasse Adongo para comentar o caso.

O ICE não divulgou detalhes sobre outras prisões mencionadas nem informou quando ocorreu a deportação para o Quênia.

Fonte: ABC