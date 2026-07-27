Autoridades confirmam operações do ICE no Aeroporto Internacional Bradley, em Connecticut

A Autoridade Aeroportuária de Connecticut (CAA) confirmou que agentes do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas dos Estados Unidos (ICE) realizaram diversas operações direcionadas no Aeroporto Internacional Bradley, nas últimas semanas.

Segundo a CAA, os agentes envolvidos não estavam uniformizados nem se identificavam visualmente como integrantes do ICE, atuando com roupas comuns durante as abordagens.

A administração do aeroporto informou que só tomou conhecimento das operações depois que elas já haviam sido realizadas e ressaltou que não participou nem prestou qualquer apoio às ações.

Em nota, a autoridade aeroportuária afirmou que não possui poder legal para impedir ou interferir em operações conduzidas pelo governo federal, especialmente em áreas do aeroporto sob jurisdição federal.

"A missão da CAA é oferecer instalações seguras e convenientes para funcionários, passageiros e suas famílias. Essa iniciativa não contribui para essa missão", afirmou o órgão em comunicado.

A CAA acrescentou que ações semelhantes do ICE estariam sendo realizadas em aeroportos de diversas regiões dos Estados Unidos.

Até o momento, a autoridade aeroportuária não divulgou informações sobre o número de pessoas abordadas ou detidas durante as operações.

Fonte: News 8