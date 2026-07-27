Governo Trump compra dois centros de detenção do ICE na Califórnia por US$ 1,5 bilhão

O governo do presidente Donald Trump comprou dois grandes centros de detenção de imigrantes na Califórnia por cerca de US$ 1,5 bilhão, em uma medida que busca fortalecer a estrutura do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas (ICE) na Costa Oeste dos Estados Unidos.

A aquisição inclui o Otay Mesa Detention Center, em San Diego, e o California City Detention Facility, anteriormente administrados pela empresa privada CoreCivic.

Segundo o Departamento de Segurança Interna (DHS), a compra foi motivada pela dificuldade do governo federal em expandir a rede de detenção na Califórnia, onde autoridades estaduais têm adotado medidas para restringir a atuação de prisões privadas e centros de imigração.

Em comunicado, o porta-voz do ICE, Jason Sweeney, afirmou que as unidades são "essenciais para a rede de detenção da agência na Costa Oeste" e criticou políticas adotadas por autoridades californianas que, segundo ele, dificultam a manutenção desses centros.

A disputa entre Califórnia e o governo federal se intensificou desde o primeiro mandato de Trump. Em 2019, o governador Gavin Newsom sancionou uma lei para eliminar gradualmente prisões privadas e centros privados de detenção de imigrantes até 2028. No entanto, parte da legislação foi posteriormente derrubada pela Justiça Federal.

Nos últimos anos, o estado também aprovou outras medidas para aumentar os custos operacionais desses estabelecimentos e questionou judicialmente novos projetos federais ligados ao ICE.

Especialistas afirmam que, ao adquirir diretamente os imóveis, o governo federal reduz a influência das autoridades estaduais sobre essas instalações, limitando a aplicação de algumas exigências locais relacionadas a inspeções, zoneamento e questões ambientais.

A compra ocorre após o Congresso destinar US$ 45 bilhões para ampliar a capacidade de detenção de imigrantes nos Estados Unidos. Inicialmente, o governo planejava construir grandes centros de detenção em diversos estados, mas o projeto enfrentou ações judiciais, dificuldades logísticas e falta de profissionais para operar as unidades.

Os registros imobiliários mostram que o governo pagou valores muito superiores aos registrados para fins fiscais. O centro de Otay Mesa, avaliado oficialmente em cerca de US$ 165 milhões, foi adquirido por aproximadamente US$ 739 milhões. Já a unidade de California City, avaliada em US$ 171 milhões, foi comprada por cerca de US$ 733 milhões.

Autoridades da Califórnia criticaram a operação, classificando a iniciativa como um uso inadequado de recursos públicos para ampliar a política de deportações.

Já a CoreCivic afirmou que os valores foram definidos por meio do processo oficial de avaliação do governo federal e ressaltou que o valor de mercado dos imóveis pode ser muito superior ao valor utilizado para fins tributários na Califórnia.

Especialistas acreditam que o governo Trump poderá adquirir outros centros de detenção nos próximos meses como parte da expansão da infraestrutura federal voltada à fiscalização imigratória.

Fonte: The Times San Diego