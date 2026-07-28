ICE prepara operações para prender e deportar haitianos após fim do TPS, dizem fontes

Centenas de milhares de imigrantes podem perder autorização de trabalho e proteção contra deportação nos EUA; operações podem começar nos próximos dias.

O Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas dos Estados Unidos (ICE) está preparando uma ampliação das operações para prender e deportar imigrantes haitianos, segundo fontes da agência e documentos internos obtidos pela CBS News.

As ações estariam sendo planejadas em meio ao fim do Status de Proteção Temporária (TPS) para mais de 300 mil haitianos, programa que permite a permanência legal e a obtenção de autorização de trabalho para cidadãos de países afetados por guerras, desastres naturais ou outras crises humanitárias.

De acordo com os documentos, parte das operações deve ocorrer em Ohio, estado que abriga grandes comunidades haitianas, incluindo a cidade de Springfield. Durante a campanha presidencial de 2024, o presidente Donald Trump fez declarações sem provas envolvendo imigrantes haitianos na região.

As operações podem começar já nesta semana, embora o governo não tenha confirmado o cronograma nem a dimensão das ações. Em nota à CBS News, o Departamento de Segurança Interna (DHS), responsável pelo ICE, afirmou que não comenta operações em andamento ou futuras. O órgão também defendeu o encerramento do TPS, alegando que o programa vinha sendo utilizado como uma forma de permanência prolongada no país, e incentivou os imigrantes afetados a deixarem os Estados Unidos voluntariamente.

O fim da proteção ocorre após a Suprema Corte dos EUA autorizar o governo a encerrar os programas de TPS destinados a haitianos e sírios. Com a perda do status, os beneficiários deixam de ter autorização para trabalhar legalmente e passam a ficar sujeitos a processos de deportação, caso não possuam outro tipo de autorização migratória.

Organizações que atuam em defesa dos imigrantes afirmam que a decisão aumentou o medo entre as comunidades haitianas. Segundo representantes dessas entidades, muitas famílias vivem um clima de incerteza diante da possibilidade de detenções e deportações.

A medida também gera preocupações humanitárias devido à grave crise enfrentada pelo Haiti, onde a violência provocada por grupos armados e a instabilidade política continuam afetando grande parte do país. Atualmente, o governo dos Estados Unidos já limita voos de deportação para determinadas regiões haitianas por questões de segurança.

A situação segue sendo acompanhada pelas autoridades e organizações de defesa dos direitos dos imigrantes.

Fonte: CBS