Prisões do ICE em aeroportos dos EUA aumentam e preocupam advogados de imigração

Advogados de imigração e organizações de defesa dos imigrantes afirmam que agentes do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas dos Estados Unidos (ICE) têm intensificado prisões em aeroportos do país, em meio à pressão do governo Trump para aumentar o número de deportações.

Segundo especialistas, os aeroportos passaram a ser um dos principais locais de fiscalização por oferecerem um ambiente controlado e porque o Departamento de Segurança Interna (DHS) já tem acesso antecipado às informações dos passageiros por meio dos sistemas de segurança aeroportuária.

A estratégia faz parte do esforço da administração para atingir a meta de aproximadamente 2 mil prisões por diarelacionadas à imigração. Embora o DHS não confirme oficialmente o aumento das operações em aeroportos, advogados afirmam que o número de casos cresceu nas últimas semanas.

Entre os episódios recentes está o de uma mulher que foi detida em um aeroporto da região de Washington, D.C., enquanto viajava para o funeral do pai, no Texas. Segundo seu advogado, ela entrou legalmente nos Estados Unidos e possui um pedido de asilo em andamento, mas permanece sob custódia do ICE.

Outro caso ocorreu no Aeroporto Internacional de Denver, onde uma cidadã equatoriana foi presa ao embarcar em um voo doméstico. De acordo com o DHS, ela permaneceu no país após o vencimento do visto. Seus advogados afirmam que ela havia solicitado autorização para permanecer nos Estados Unidos e possuía permissão para trabalhar enquanto aguardava a análise do processo. A Justiça determinou sua liberação mediante pagamento de fiança.

Também ganharam repercussão a prisão de um comissário de bordo da Southwest Airlines, detido em Nashville por supostamente permanecer no país após o vencimento do visto, e a de uma cidadã ucraniana presa no Aeroporto Internacional de San Francisco. Segundo o governo, ela havia ultrapassado o prazo de permanência autorizado. Parlamentares e defensores dos direitos dos imigrantes criticaram a detenção, alegando que a mulher poderia ser deportada para uma região afetada pela guerra na Ucrânia.

Em outro episódio, agentes do ICE tentaram prender um homem em um aeroporto de Las Vegas, mas interromperam a operação após passageiros cercarem os agentes. O homem foi liberado no local, porém acabou detido no dia seguinte ao desembarcar em Los Angeles.

Em nota, o Departamento de Segurança Interna afirmou que pessoas com pedidos migratórios pendentes ou autorização de trabalho não possuem automaticamente status legal para permanecer nos Estados Unidos, reforçando que continua priorizando a detenção de imigrantes que estejam em situação irregular.

Especialistas alertam que o aumento das ações pode gerar insegurança entre imigrantes que viajam dentro do país, inclusive aqueles que aguardam decisões sobre pedidos de asilo ou outros benefícios migratórios.

Fonte: CNN