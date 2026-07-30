Brasileiro com histórico de crimes violentos é preso pelo ICE em Massachusetts

Imigrante em situação irregular responde por condenações como agressão, estrangulamento, sequestro e resistência à prisão; caso foi divulgado pelo ICE nesta semana.

Um brasileiro em situação migratória irregular foi preso por agentes do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas dos Estados Unidos (ICE) durante uma operação realizada na cidade de Wrentham, no estado de Massachusetts.

Embora a prisão tenha ocorrido no dia 2 de julho, o caso foi divulgado apenas nesta semana pelo escritório de Boston da divisão de Operações de Execução e Remoção (ERO).

Segundo o ICE, Rogerson Jonas dos Santos Meira possui um extenso histórico criminal no estado de Massachusetts. Entre as condenações atribuídas ao brasileiro estão agressão contra integrante da família ou da residência, estrangulamento, sequestro, resistência à prisão e agressão com arma perigosa.

De acordo com as autoridades americanas, Meira foi localizado durante uma operação voltada à detenção de imigrantes considerados prioridade para fiscalização migratória devido aos seus antecedentes criminais.

Após a prisão, o brasileiro foi encaminhado para um centro de detenção do ICE, onde permanecerá sob custódia enquanto tramita o processo administrativo de remoção dos Estados Unidos.

Em nota, o escritório do ERO em Boston afirmou que continuará concentrando esforços na prisão de estrangeiros com condenações criminais considerados ameaça à segurança pública.

"O ERO Boston continuará priorizando a remoção de estrangeiros criminosos perigosos das comunidades da Nova Inglaterra", informou a agência.

O ICE não divulgou quando Rogerson Jonas dos Santos Meira entrou nos Estados Unidos nem informou sua cidade de origem no Brasil. A agência também não detalhou as datas ou as circunstâncias das condenações registradas contra o brasileiro no estado de Massachusetts.

Fonte: O Globo