Imigrante salvadorenho morre sob custódia do ICE em centro de detenção em Nova Jersey

Edwin Lopez-Cornejo, de 41 anos, sofreu uma emergência médica enquanto estava detido em Newark; autoridades investigam a causa da morte.

Um imigrante salvadorenho morreu enquanto estava sob custódia do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas dos Estados Unidos (ICE) em um centro de detenção em Nova Jersey.

Edwin Lopez-Cornejo, de 41 anos, estava detido na unidade Delaney Hall, em Newark, quando sofreu uma "emergência médica" no fim de semana, segundo autoridades federais.

De acordo com o ICE, ele foi levado para um hospital da região, onde foi declarado morto no sábado. A causa oficial da morte ainda não foi divulgada e permanece sob investigação.

Família afirma que ele tinha problemas de saúde

Uma organização de defesa dos imigrantes informou ter conversado com uma mulher que se identificou como mãe de Lopez-Cornejo.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Maria Cornejo afirmou que o filho tomava medicamentos para controlar convulsões, diabetes e pressão alta.

Ela disse que conversou com ele pela última vez na sexta-feira, quando ele teria relatado dormência no lado direito do rosto e na mão direita. Segundo ela, ele aguardava a realização de exames adicionais.

"Não quero que outra mãe passe pelo que estou passando. O que eu quero é justiça", declarou.

ICE afirma que atendimento médico foi prestado

Segundo o ICE, Lopez-Cornejo foi preso em 18 de junho, na cidade de Plainfield, em Nova Jersey, e permanecia detido enquanto aguardava remoção dos Estados Unidos após uma ordem anterior de deportação.

A agência afirmou que ele recebeu atendimento médico durante o período em custódia e foi acompanhado por profissionais de saúde.

"O ICE está comprometido em garantir que todas as pessoas sob custódia estejam em ambientes seguros, protegidos e humanos", informou a agência em comunicado.

Autoridades locais pedem respostas

A governadora de Nova Jersey, Mikie Sherrill, afirmou estar "profundamente abalada" com a morte e disse que sua administração trabalha para esclarecer as circunstâncias do caso.

O deputado federal Rob Menendez afirmou que Lopez-Cornejo teria reclamado de dificuldades de saúde antes de desmaiar dentro da unidade.

Segundo o parlamentar, equipes realizaram procedimentos de reanimação antes que ele fosse levado ao hospital.

Menendez afirmou ainda que autoridades solicitaram informações médicas ao ICE e que a família também buscará respostas.

Pressão pelo fechamento da unidade

Após a morte, a governadora Sherrill e o prefeito de Newark, Ras Baraka, voltaram a defender o fechamento do centro de detenção Delaney Hall.

Baraka afirmou que o caso representa mais um episódio envolvendo uma unidade que, segundo ele, opera há anos sem supervisão e transparência suficientes.

Em dezembro de 2025, outro homem que estava detido no mesmo local, o haitiano Jean Wilson Brutus, de 41 anos, morreu um dia após ser colocado sob custódia do ICE. Na ocasião, a agência informou que a morte aparentava ter causas naturais.

Segundo levantamento da ABC News, pelo menos 54 pessoas morreram sob custódia do ICE desde o início do segundo mandato do governo Trump.

Fonte: ABC