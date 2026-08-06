Passaportes brasileiros no exterior terão novo sistema de emissão

Documento deixará de ser produzido dentro dos consulados e passará a ser personalizado pela Casa da Moeda do Brasil; mudança já começou em Miami e outros 15 postos consulares.

Brasileiros que vivem no exterior terão um novo procedimento para emissão de passaportes. Desde 30 de julho de 2026, o documento passou a ser produzido diretamente pela Casa da Moeda do Brasil, e não mais dentro dos consulados brasileiros.

A mudança faz parte de um projeto-piloto do governo federal para adotar um sistema considerado mais moderno, seguro e eficiente de personalização dos passaportes.

O novo modelo já está sendo aplicado em consulados como Miami, Orlando, Nova York, Boston, Atlanta, Houston, Los Angeles, Washington, São Francisco, além de postos em cidades como Lisboa, Porto, Frankfurt, Doha e Cidade do México.

Na prática, o cidadão continua realizando o atendimento normalmente no consulado, com entrega de documentos e coleta de dados biométricos. A diferença é que o passaporte será produzido pela Casa da Moeda e enviado posteriormente ao posto consular.

Com a mudança, o documento não será mais entregue no mesmo dia do atendimento, como ocorria em alguns casos.

Após a emissão, o brasileiro poderá optar, quando disponível, pelo recebimento por via postal ou pela retirada presencial no consulado, seguindo as regras de cada repartição.

O Consulado-Geral do Brasil em Miami informou que os cidadãos com atendimento já agendado deverão escolher a forma de recebimento no momento do serviço consular.

Além da alteração no processo de emissão, outra mudança

entrou

em vigor recentemente:

o governo

brasileiro reduziu

em 50% o valor

das taxas de

emissão de passaportes para brasileiros que

vivem no exterior.

A medida começou a valer em 1º de junho de 2026 e tem como objetivo facilitar o acesso dos brasileiros fora do país aos serviços consulares.