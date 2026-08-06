Imigrante salvadorenho morre sob custódia do ICE após pedido judicial citar problemas de saúde

Advogado de Edwin Lopez-Cornejo havia solicitado que ele não fosse transferido de unidade e pediu informações sobre seu tratamento médico antes da morte em um centro de detenção em Nova Jersey

Um imigrante salvadorenho de 39 anos morreu sob custódia do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE), dias após seu advogado entrar com uma ação judicial alertando sobre condições médicas e pedindo medidas para evitar sua transferência de unidade.

Edwin Lopez-Cornejo estava detido no centro Delaney Hall, em Newark, Nova Jersey, e morreu no sábado após uma “emergência médica”, segundo informou o ICE.

No dia 24 de julho, a advogada Ingrid Echeverria apresentou uma petição a um juiz federal solicitando que o Departamento de Segurança Interna dos EUA explicasse os motivos da detenção e impedisse uma possível transferência de Lopez-Cornejo para outra unidade.

O documento também pedia que, caso a transferência acontecesse, o governo informasse previamente o local de destino e garantisse que os medicamentos do detento fossem enviados e administrados sem interrupção.

Segundo a petição, Lopez-Cornejo utilizava medicamentos para tratar epilepsia, pressão alta e outros problemas de saúde, que exigiam acompanhamento rigoroso. O documento, porém, não afirma que ele tenha ficado sem receber os remédios.

Após a morte, familiares levantaram suspeitas de possível negligência médica e disseram que ele havia reclamado de dormência no rosto e no braço um dia antes do falecimento.

O ICE afirmou que Lopez-Cornejo recebeu atendimento adequado e que funcionários da unidade “responderam imediatamente” durante a emergência, acionando o serviço de emergência. Ele foi levado a um hospital, onde foi declarado morto.

A causa oficial da morte ainda não foi divulgada. O Departamento de Segurança Interna informou que o resultado depende de exames médicos adicionais. O secretário Markwayne Mullin, porém, afirmou em entrevista que a morte teria ocorrido após uma parada cardíaca.

A advogada Echeverria disse que ainda busca respostas sobre o estado de saúde do cliente antes da morte.

“Queremos saber o que aconteceu. Quando ele começou a passar mal? A ambulância deveria ter sido chamada antes?”, questionou.

Histórico de imigração

Lopez-Cornejo foi preso pelo ICE em 18 de junho, na cidade de Plainfield, Nova Jersey, e permanecia detido aguardando a remoção dos Estados Unidos devido a uma ordem anterior de deportação.

Segundo o ICE, ele entrou ilegalmente no país em agosto de 2006 e foi deportado para El Salvador meses depois. De acordo com documentos apresentados pela defesa, ele teria retornado aos EUA em 2007 e posteriormente solicitado asilo.

Registros mostram que ele possuía uma autorização de trabalho válida até 2025 e tinha um pedido de renovação em andamento.

Amigos e antigos empregadores enviaram cartas ao tribunal pedindo sua liberação. Um ex-empregador descreveu Lopez-Cornejo como um trabalhador dedicado e destacou seu comportamento amigável.

“Ele era sempre gentil, sorridente, educado e estava sempre de bom humor”, escreveu o antigo empregador em uma carta enviada um mês antes da morte.

Fonte: ABC