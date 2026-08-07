Imigrantes haitianos em Ohio são convocados pelo ICE e alguns recebem tornozeleiras eletrônicas

Medida ocorre após governo Trump encerrar o TPS para cerca de 350 mil haitianos; defensores dos imigrantes dizem que comunidades estão vivendo com medo e incerteza.

Centenas de imigrantes haitianos em Ohio que tinham o Status de Proteção Temporária (TPS) foram convocados pelo Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos (DHS) para comparecer pessoalmente a unidades do ICE, onde alguns receberam tornozeleiras eletrônicas de monitoramento.

A informação foi divulgada por organizações de apoio a imigrantes, que afirmam que a medida ocorre após a decisão da Suprema Corte dos EUA que autorizou o governo do presidente Donald Trump a encerrar o TPS concedido a aproximadamente 350 mil haitianos.

Segundo Steve Foster, coordenador de políticas migratórias do Institute for Justice and Democracy in Haiti, haitianos com TPS — inclusive aqueles com pedidos de asilo em andamento — receberam cartas do DHS convocando-os para comparecer aos escritórios do ICE.

Alguns deles, segundo Foster, foram colocados sob monitoramento eletrônico e receberam novas datas para comparecer à Justiça de imigração.

Em Springfield, Ohio, uma das cidades com grande comunidade haitiana, o diretor de uma organização de apoio a imigrantes confirmou que algumas pessoas foram chamadas para entrevistas e receberam tornozeleiras após o atendimento.

“Estamos apenas ajudando essas pessoas a comparecerem à consulta. Quando chegam lá, são entrevistadas e, no fim, colocam a tornozeleira”, afirmou Viles Dorsainvil, diretor-executivo do grupo.

O TPS foi criado pela legislação americana para proteger estrangeiros de países considerados inseguros devido a guerras, desastres naturais ou outras condições temporárias excepcionais. O benefício permite autorização de trabalho e proteção contra deportação.

Em nota, o Departamento de Segurança Interna afirmou que o programa é, por definição, temporário.

“Por muito tempo, o TPS funcionou como uma anistia de fato, apesar de o Congresso nunca ter pretendido que fosse permanente”, declarou o DHS.

O departamento acrescentou que “chegou a hora de encerrar” essas proteções.

Organizações de defesa dos imigrantes afirmam que a decisão aumentou o medo entre haitianos que vivem nos Estados Unidos. Segundo Dorsainvil, alguns perderam suas autorizações de trabalho, enquanto outros com pedidos de asilo ainda válidos continuam autorizados a trabalhar.

“Existe muita ansiedade. Eles estão com medo e sem saber qual deve ser o próximo passo”, afirmou.

O encerramento do TPS para haitianos faz parte da política de endurecimento migratório adotada pelo governo Trump, que tem ampliado ações de fiscalização e deportação em todo o país.

Fonte: ABC