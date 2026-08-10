ICE avalia alugar 249 vagas de estacionamento no centro de Boston

Espaço seria usado para concentrar veículos de operações migratórias; proposta ainda está em fase de estudo e pode levar meses para avançar

A Agência de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE) está avaliando a possibilidade de alugar 249 vagas de estacionamento no centro de Boston para concentrar veículos utilizados em operações de fiscalização migratória.

A proposta ainda não foi aprovada. O Departamento de Segurança Interna (DHS) publicou um aviso em busca de um proprietário que possa disponibilizar as 249 vagas, que precisam ser contíguas e estar localizadas no distrito central de negócios de Boston.

O espaço seria utilizado por meio de um contrato de cinco anos. Segundo as autoridades, neste momento trata-se apenas de uma pesquisa de mercado para verificar se existe algum imóvel adequado. Caso haja interesse suficiente de proprietários, o governo poderá abrir posteriormente uma solicitação formal, analisar as propostas e escolher um local — um processo que pode levar vários meses.

Boston está entre as 14 cidades incluídas nessa iniciativa nacional. A solicitação de 249 vagas é a segunda maior entre as cidades participantes. Se o projeto avançar, os veículos da ICE poderiam começar a ocupar o estacionamento já no início do próximo ano.

ICE cita aumento de ameaças

Um porta-voz da ICE afirmou que a agência não confirma locais de escritórios ou estacionamentos por razões de segurança operacional. Segundo ele, os agentes estariam enfrentando um aumento significativo de ameaças e ataques.

O representante também afirmou que a expansão da força de trabalho da agência exige mais espaço. Segundo a ICE, a legislação conhecida como “Big Beautiful Bill” possibilitou a contratação de mais 12 mil agentes e funcionários, o que representaria um aumento de 120% no quadro da agência.

A ICE declarou ainda que pretende ampliar os esforços para cumprir a política do governo do presidente Donald Trump de remover do país pessoas consideradas pelas autoridades como os “piores dos piores”.

Proposta enfrenta oposição em Boston

A possível locação também provocou críticas de autoridades e representantes locais.

Greg Vasil, do Greater Boston Real Estate Board, afirmou que os espaços para estacionamento já são escassos na região e que retirar aproximadamente 250 vagas poderia prejudicar motoristas que precisam estacionar no centro da cidade.

A vereadora de Boston Ruthzee Louijeune, que se opõe à presença da ICE em propriedades municipais, também criticou a proposta.

“Nós deixamos muito claro que a ICE não pertence a nenhuma propriedade de propriedade da cidade”, afirmou.

A governadora de Massachusetts, Maura Healey, também se manifestou contra a iniciativa. Ela planeja assinar a PROTECT Act, legislação que pretende restringir ainda mais os locais onde a ICE pode realizar operações e concentrar seus veículos.

Healey afirmou que o estado não deve permitir que a agência utilize 250 vagas no centro de Boston enquanto amplia suas operações em Massachusetts.

A prefeita de Boston, Michelle Wu, também declarou oposição à proposta e afirmou que a cidade não apoia esforços para permitir que a ICE concentre suas operações no município.

Por enquanto, porém, não há contrato firmado nem decisão definitiva sobre o estacionamento. O governo ainda precisa avaliar se existem propriedades que atendam aos requisitos estabelecidos pela ICE.

Fonte: NBC