Jogador argentino de futebol é detido pela ICE antes de viajar com time de Miami

Matías Pourrain, de 34 anos, estava a caminho de Los Angeles para disputar uma final quando foi abordado por agentes à paisana no aeroporto; advogado afirma que ele não tem antecedentes criminais

O jogador argentino Matías Alejandro Pourrain, de 34 anos, que atua pelo Miami United FC, está sob custódia da Agência de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE) após ser detido no aeroporto enquanto se preparava para viajar com o time.

Pourrain está nos Estados Unidos desde 2019, quando entrou no país com um visto de turista. Segundo sua advogada, Regina de Moraes, ele apresentou uma solicitação de imigração que ainda está pendente e possui uma autorização de trabalho válida.

O caso aconteceu na última quinta-feira, quando o jogador e seus companheiros se preparavam para viajar para Los Angeles, onde disputariam a final da UPSL.

Segundo a advogada, os jogadores já haviam passado pela inspeção da TSA, agência responsável pela segurança nos aeroportos, e aguardavam o embarque quando três homens à paisana se aproximaram de Pourrain.

“Eles perguntaram o nome dele, ele confirmou e disseram que precisavam fazer algumas perguntas”, explicou De Moraes. Segundo ela, não houve discussão ou confronto.

O jogador foi então separado dos demais integrantes da equipe.

Jogador foi levado para centro de detenção

Após ser contatada por integrantes do time, a advogada entrou em contato com agentes da ICE. Segundo ela, os agentes informaram que Pourrain seria detido e que ele poderia pedir fiança a um juiz de imigração ou assinar uma saída voluntária do país.

Naquele dia, o jogador foi levado para o centro de detenção da ICE em Miramar. Posteriormente, começou a ser transferido para o Krome North Service Processing Center, em Miami.

O sistema oficial de localização de detidos da ICE confirma que Pourrain está sob custódia, mas ainda não informa em qual unidade ele se encontra. A Telemundo 51 procurou a ICE para obter detalhes sobre a prisão e o local da detenção, mas a agência não havia confirmado as informações até a publicação da reportagem.

Advogada afirma que jogador não tem antecedentes criminais

De Moraes afirma que seu cliente não possui antecedentes criminais.

“Matías não tem nenhum crime. Nunca foi preso por dirigir embriagado, violência doméstica, furto, nada”, afirmou.

A Telemundo 51 também informou ter confirmado que não existem registros policiais envolvendo o nome do jogador nos condados de Miami-Dade e Broward.

Segundo a advogada, enquanto estava detido em Miramar, agentes tentaram convencê-lo a assinar uma autodeportação voluntária. Ela afirmou ainda que foram mencionadas ofertas financeiras para pessoas que aceitassem deixar o país dessa forma. Pourrain, no entanto, não assinou nenhum documento.

Detenções em aeroportos estão aumentando

A advogada afirma que a solicitação de imigração do jogador ainda está pendente — não foi aprovada nem negada — e que essa situação pode permitir que ele permaneça detido durante o processo.

“É uma área cinzenta na legislação de imigração. Não existe nada que diga que eles não podem fazer isso”, afirmou De Moraes.

O caso acontece em meio a relatos de aumento das detenções de imigrantes em aeroportos, inclusive de pessoas que não estão entrando no país por uma fronteira internacional.

A analista de imigração da Telemundo, Kathia Quirós, alertou que até mesmo a presença em áreas de estacionamento de aeroportos pode representar um risco para alguns imigrantes.

Segundo ela, informações coletadas pela TSA podem ser compartilhadas com a ICE e a Patrulha de Fronteira.

Time se manifesta em apoio ao jogador

A família de Pourrain espera que um pedido de fiança possa ser apresentado a um juiz de imigração.

Enquanto isso, o Miami United FC publicou uma mensagem de apoio ao atleta, que, além de jogar pelo clube, também trabalha como treinador de crianças.

“Matías não é apenas um jogador de futebol excepcional, mas, acima de tudo, uma pessoa ainda melhor e uma parte importante da família Miami United. Seus companheiros, treinadores, funcionários e todo o clube estão firmemente ao lado dele e de sua família”, afirmou a equipe.

Governo diz que jogador permaneceu além do período autorizado

O Departamento de Segurança Interna (DHS) apresentou uma versão diferente sobre o caso.

Em comunicado, a agência afirmou que Pourrain foi preso pela ICE em 6 de agosto de 2026, no Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale, e que ele entrou legalmente nos Estados Unidos em 12 de novembro de 2019 com autorização para permanecer por seis meses.

Segundo o DHS, o prazo terminou em 11 de maio de 2020, mas Pourrain permaneceu no país além da data autorizada.

A agência informou que o jogador continuará sob custódia da ICE enquanto aguarda o processo de remoção e que terá direito ao devido processo legal.

O DHS também incentivou imigrantes que estejam no país sem status legal a utilizarem o aplicativo CBP Home para solicitar a saída voluntária. Segundo o governo, atualmente existe uma oferta de US$ 2.600 e passagem aérea gratuita para pessoas que optarem pela autodeportação.

A situação de Pourrain permanece pendente de decisão no processo de imigração.

Fonte: NBC