Mulher da Virgínia diz que agente do ICE apontou arma para sua cabeça e nega tentativa de atropelar agentes

Carolina Molina afirma que apenas gritou um insulto contra um agente e tentava deixar o local; DHS acusa motorista de usar o carro contra oficiais

Uma mulher da Virgínia afirma que um agente do Immigration and Customs Enforcement (ICE) apontou uma arma para sua cabeça durante uma abordagem em Falls Church, no início desta semana. Carolina Molina, de 36 anos, também nega a acusação do governo de que teria tentado atropelar agentes federais com seu veículo.

Molina relatou o episódio nesta quarta-feira, durante uma entrevista coletiva organizada por grupos de defesa dos imigrantes. Segundo ela, estava visitando escritórios de advocacia locais para fazer contatos profissionais e distribuir cartões de visita quando percebeu veículos sem identificação e agentes federais realizando prisões.

Ela contou que passou por um agente do ICE e gritou um insulto pela janela do carro.

“Eu sinto que, como cidadã americana, tenho direito à Primeira Emenda”, afirmou Molina, em referência à proteção constitucional à liberdade de expressão.

Mulher diz que agente apontou arma

De acordo com Molina, pouco depois um agente do ICE bloqueou seu veículo, saiu do carro e apontou uma arma para sua cabeça. Segundo ela, o agente perguntou por que ela estaria “seguindo” os oficiais.

Molina afirma que estava apenas tentando deixar o local e distribuir seus cartões de visita. Quando pegou o celular para gravar a abordagem, porém, disse que a situação mudou.

“É nesse momento que parece que a situação mudou. Parece que então ele começou a criar a narrativa de: ‘Você está tentando nos atropelar. Ela estava tentando nos atropelar’”, contou.

Ela disse ter ficado chocada ao perceber que o agente estava apontando a arma para ela.

“Eu disse: ‘Você está falando sério?’ Quer dizer, ‘você realmente está fazendo isso?’. Eu não conseguia acreditar.”

DHS apresenta versão diferente

O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos (DHS) apresentou uma versão completamente diferente do episódio.

Em declaração à ABC News, a agência afirmou que Molina teria dirigido em círculos ao redor dos agentes do ICE e tentado usar o veículo para feri-los, com o objetivo de ajudar imigrantes em situação irregular a escapar.

“Temendo por sua segurança, os agentes do ICE realizaram uma abordagem do veículo”, afirmou o DHS.

A agência acrescentou que as informações necessárias sobre a motorista foram coletadas e que Molina poderá ser processada criminalmente por suas ações.

Até o momento, as versões apresentadas pela mulher e pelo governo são conflitantes, e o episódio permanece sob análise.

Fonte: ABC