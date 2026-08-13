Governo Trump diz completar 15 meses sem liberar imigrantes na fronteira dos EUA

DHS afirma que prisões na fronteira caíram 94% em relação ao governo Biden e atingiram o menor nível em 30 anos

O governo de Donald Trump afirma ter completado 15 meses consecutivos sem liberar imigrantes detidos na fronteira dos Estados Unidos, em meio a uma forte queda nas detenções de pessoas que tentam entrar ilegalmente no país.

Segundo o Departamento de Segurança Interna (DHS), as apreensões diárias na fronteira estão 94% abaixo dos níveis registrados durante o governo do ex-presidente Joe Biden e atingiram o menor patamar dos últimos 30 anos.

“Mais uma vez neste mês, os resultados são claros: a agenda de segurança de fronteira do presidente Trump está restaurando a ordem e colocando a segurança do povo americano em primeiro lugar”, afirmou o secretário de Segurança Interna, Markwayne Mullin.

Segundo Mullin, o DHS continuará concentrado na aplicação das leis de imigração, no controle da fronteira e na remoção de pessoas que entram ilegalmente nos Estados Unidos.

Aumento na apreensão de drogas

Apesar da queda nas detenções, as autoridades registraram aumento na apreensão de drogas e outros produtos ilícitos.

Em julho, as apreensões de contrabando na fronteira foram 26% maiores do que durante o governo Biden, segundo o DHS. Entre os produtos apreendidos estavam cocaína, metanfetamina, heroína, fentanil e maconha.

A U.S. Customs and Border Protection (CBP) também participou da fiscalização das políticas tarifárias de Trump. Em julho, a agência identificou cerca de US$ 23 bilhões em tarifas que deveriam ser arrecadadas.

O comissário da CBP, Rodney Scott, afirmou que a combinação de políticas mais rígidas, fiscalização e atuação dos agentes de fronteira estaria produzindo resultados.

Governo quer ampliar fiscalização migratória

Mesmo com a queda nas apreensões, a administração Trump continua avançando com medidas para endurecer a política de imigração.

No mês passado, a Câmara dos Representantes avançou com uma proposta que transforma algumas das medidas adotadas por Trump em legislação permanente.

O chamado Permanent Trump Secure Border Act prevê, entre outras medidas:

- criminalização da permanência além do prazo do visto;

- aumento das penalidades para entrada ilegal;

- restrições às políticas de “captura e liberação”;

- detenção ou retorno da maioria dos imigrantes enquanto seus processos estiverem pendentes;

- regras mais rígidas para pedidos de asilo;

mudanças nas regras de humanitarian parole.

A proposta também prevê investimentos para modernizar instalações da CBP, ampliar o quadro de funcionários e aumentar o uso de drones, radares, sistemas biométricos e coleta de DNA na fiscalização da fronteira.

O governo Trump afirma que as medidas fazem parte de uma estratégia para manter o controle da fronteira e reduzir ainda mais as entradas ilegais nos Estados Unidos.

Fonte: FOX