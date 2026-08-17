Brasileiro que vivia legalmente na Califórnia é detido pelo ICE durante check-in de imigração

Um brasileiro que vive legalmente na Califórnia há anos foi detido por agentes federais de imigração durante um procedimento que deveria ser apenas um check-in de rotina em Los Angeles.

Alex Pereira Alves, brasileiro que, segundo amigos, mora em West Hollywood desde 2010, foi levado sob custódia federal no dia 11 de agosto, após comparecer a uma consulta relacionada ao seu processo de imigração.

De acordo com pessoas próximas, Alves chegou aos Estados Unidos vindo do Brasil com visto e tinha um pedido de asilo em andamento. Em 2018, um juiz de imigração concedeu a ele withholding of removal, uma forma de proteção que permite que a pessoa permaneça no país sob determinadas condições.

Desde então, segundo seus amigos, Alves vive e trabalha legalmente no sul da Califórnia. Ele já trabalhou como segurança e personal trainer.

A situação mudou na semana passada. Poucos minutos depois de chegar ao local do check-in, Alves foi algemado e detido. Posteriormente, ele foi transferido para um centro de detenção de imigrantes em Adelanto, na Califórnia.

Amigos afirmam que foram informados de que Alves poderia ser deportado para a Guiana, país da América do Sul onde, segundo eles, o brasileiro nunca viveu e com o qual não possui vínculos.

Dois amigos, Jeff Markwardt e Ellie Guthrie, visitaram Alves no centro de detenção e disseram estar preocupados com seu estado emocional e com a condução do processo.

“Ele estava muito abalado. Parecia muito cansado e está desesperado porque não sabe exatamente para onde vai”, contou Guthrie à emissora KTLA.

Os amigos afirmam que não estão pedindo tratamento especial para Alves, mas querem que o caso de imigração continue sendo analisado pelos tribunais.

“Foi terrível vê-lo daquela maneira e foi de partir o coração”, disse Guthrie após a visita.

Segundo Markwardt, Alves cumpriu as condições estabelecidas em seu processo de imigração desde a decisão de 2018.

“Tudo o que ele fez desde 2018 foi legal, no sentido de que o juiz permitiu que ele permanecesse no país. Ele tem um processo de asilo válido”, afirmou.

O advogado que representa Alves entrou com uma petição de habeas corpus contestando a detenção. O recurso busca questionar judicialmente a legalidade da prisão e pedir a intervenção da Justiça.

Enquanto o caso avança, um juiz federal suspendeu temporariamente a deportação de Alves. O advogado deve receber informações adicionais sobre o processo até o fim desta semana.

Enquanto isso, os amigos assumiram os cuidados de Bella, a cadela de Alves, que poderia ter ficado sozinha no apartamento dele em West Hollywood.

A emissora KTLA informou que procurou as autoridades federais de imigração para obter mais informações sobre o caso.

Fonte: KTLA