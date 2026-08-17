Brasileiro condenado por homicídio é preso pelo ICE em Massachusetts dias antes de nova lei estadual

Um brasileiro de 54 anos, condenado por homicídio qualificado no Brasil, foi preso pelo Serviço de Imigração e Controle de Alfândega dos Estados Unidos (ICE) em Massachusetts, apenas dois dias antes de a governadora democrata Maura Healey sancionar uma lei que restringe determinadas operações da agência no estado.

Segundo o ICE, Maycon Souto dos Reis foi condenado no Brasil em 14 de setembro de 2024 a 14 anos e três meses de prisão. Após a emissão do mandado de prisão, ele teria deixado o país e entrado ilegalmente nos Estados Unidos pela fronteira com o México, em junho de 2024.

De acordo com a agência, Reis foi detido na fronteira, mas posteriormente liberado para permanecer nos Estados Unidos durante o governo do então presidente Joe Biden.

O brasileiro chamou a atenção do escritório de Operações de Fiscalização e Remoção (ERO) do ICE em Boston após ser preso, em 29 de maio, por dirigir um veículo sem habilitação em Southborough, Massachusetts.

No dia 3 de agosto, agentes do ICE realizaram uma operação direcionada no Tribunal Distrital de Westborough, onde prenderam Reis.

O diretor interino do ERO Boston, David Wesling, afirmou que o caso demonstra que alguns imigrantes classificados publicamente como não criminosos podem ter antecedentes criminais fora dos Estados Unidos.

“Este é mais um exemplo do que a mídia frequentemente caracteriza como um não criminoso, quando, na realidade, muitos desses indivíduos são assassinos, predadores sexuais, integrantes de gangues e outros”, afirmou Wesling.

A prisão ocorreu dois dias antes, em 5 de agosto, de Healey sancionar a PROTECT Act, legislação que restringe a atuação do ICE em tribunais, escolas, creches, hospitais e unidades de saúde de Massachusetts.

A lei também estabelece proteções adicionais para pais que possam ser detidos ou deportados, proíbe novos acordos do programa 287(g) e permite ações relacionadas a direitos civis contra autoridades públicas, incluindo agentes do ICE.

Ao anunciar a sanção, Healey afirmou que a legislação é uma das medidas mais fortes dos Estados Unidos para proteger moradores das ações do ICE.

“Ninguém deveria ter medo de mandar seu filho para a escola, procurar atendimento médico, denunciar um crime ou comparecer a um tribunal”, declarou a governadora.

O ICE, por outro lado, criticou as políticas estaduais que, segundo a agência, dificultam a localização e a prisão de pessoas que violam as leis de imigração.

A agência afirmou que Reis permanece sob custódia enquanto aguardam os procedimentos de deportação.

O ICE não divulgou detalhes adicionais sobre o homicídio pelo qual Reis foi condenado no Brasil, incluindo quando o crime ocorreu ou as circunstâncias do caso.

Em comunicado, a agência afirmou que continuará buscando imigrantes considerados criminosos e que estejam em situação irregular nos Estados Unidos.

Fonte: FOX/Ice Boston