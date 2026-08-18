CBP suspende construção de barreira na fronteira dentro do Big Bend National Park, no Texas

A Agência de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos (CBP) suspendeu temporariamente a construção de barreiras na área do Big Bend National Park, no Texas.

O anúncio foi feito na segunda-feira pelo comissário da CBP, Rodney Scott, que afirmou que realizará uma avaliação presencial do projeto antes de decidir os próximos passos.

“Vou visitar o local e realizar uma avaliação pessoal, diretamente no terreno”, escreveu Scott em uma publicação na rede social X. Segundo ele, a agência continua comprometida com a segurança nacional, mas também com a proteção de áreas consideradas patrimônios naturais dos Estados Unidos.

Decisão ocorre após processos judiciais

A suspensão acontece em meio a diversas ações judiciais que tentam impedir obras relacionadas ao muro na região.

A CBP vinha construindo partes de uma barreira considerada limitada, em vez do muro de aproximadamente 9 metros que havia sido inicialmente planejado.

O projeto também provocou críticas de moradores, proprietários de terras, autoridades locais e grupos de defesa ambiental.

O senador republicano do Texas John Cornyn enviou, no início de agosto, uma carta ao secretário de Segurança Interna, Markwayne Mullin, relatando preocupações levantadas por xerifes, autoridades municipais, proprietários de terras e defensores do Big Bend.

Segundo Cornyn, os críticos temem que a construção prejudique a paisagem, áreas indígenas, a migração de animais e até a economia local.

Críticos questionam necessidade da barreira

A construção foi autorizada depois que a então secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, dispensou a aplicação de determinadas leis e exigências ambientais.

O senador estadual democrata Roland Gutierrez também entrou com uma ação federal contra o governo Trump para tentar impedir as barreiras.

Gutierrez afirma que o projeto ameaça áreas sagradas, sítios arqueológicos e recursos naturais do parque. Segundo ele, equipes já teriam desmatado aproximadamente duas milhas de terreno.

O senador também questiona a necessidade de uma barreira em uma região considerada remota da fronteira e afirma que o projeto representa desperdício de dinheiro público.

Xerife comemora suspensão

O xerife republicano de Terrell County, Thaddeus Cleveland, comemorou a decisão de Scott.

Cleveland, que trabalhou anteriormente como agente da Patrulha de Fronteira, afirmou que vinha defendendo há meses uma visita do comissário à região.

“Fico feliz que o comissário Scott finalmente venha ao Big Bend. Desde o primeiro anúncio, acredito que o plano original apresentava problemas”, afirmou à ABC News.

O xerife também espera que a avaliação leve o governo a reconsiderar projetos em outros trechos da fronteira.

Para ele, a construção de barreiras não pode seguir uma única estratégia em toda a fronteira.

“Ainda existe uma oportunidade de melhorar esse plano e adaptá-lo à realidade desta parte da fronteira”, disse Cleveland.

A CBP ainda não informou por quanto tempo a suspensão permanecerá em vigor nem se o projeto será alterado após a avaliação presencial do comissário.

Fonte: ABC