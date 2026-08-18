ICE avalia seguro de até US$ 500 mil para policiais locais que fizerem prisões migratórias

Proposta prevê que agentes treinados para atuar em parceria com a imigração recebam cobertura para custos legais, indenizações e processos

O Serviço de Imigração e Controle de Alfândega dos Estados Unidos (ICE) está avaliando uma proposta para oferecer proteção financeira a policiais estaduais e locais que atuam na fiscalização das leis federais de imigração.

A medida aparece em um documento de planejamento obtido pela Associated Press e surge em meio à expansão das parcerias entre o ICE e departamentos de polícia por meio do programa 287(g).

Desde o retorno do presidente Donald Trump à Casa Branca, o número de agências estaduais e locais participantes do programa cresceu significativamente. Segundo dados do ICE citados pela AP, cerca de 1.600 agências em 32 estados já possuem acordos para participar do modelo de força-tarefa da agência.

Por meio dessas parcerias, policiais locais treinados e autorizados podem interrogar, prender e registrar acusações contra pessoas suspeitas de estar ilegalmente nos Estados Unidos, dentro das atribuições previstas nos acordos.

Seguro poderia cobrir até US$ 500 mil

Alguns departamentos de polícia, no entanto, demonstraram preocupação com os possíveis riscos financeiros e jurídicos dessas operações.

Seguros que normalmente cobrem as atividades policiais podem não incluir ações de fiscalização migratória. Com isso, agentes e departamentos poderiam ficar expostos a custos relacionados a alegações de prisão indevida, uso excessivo da força ou buscas e apreensões ilegais.

Pela proposta do ICE, os policiais participantes poderiam contratar um seguro com cobertura de até US$ 500 mil em responsabilidade pessoal.

A proteção poderia ajudar a pagar despesas jurídicas, acordos e decisões judiciais.

O ICE também pretende reembolsar os policiais em até US$ 250 por ano, valor estimado para o custo da apólice.

Prisões migratórias aumentaram

A proposta surge enquanto as prisões realizadas por policiais parceiros do ICE aumentam rapidamente.

Segundo dados da agência fornecidos ao Deportation Data Project, da Universidade da Califórnia em Berkeley, e citados pela AP, as prisões realizadas por meio desses programas chegaram a uma média de aproximadamente 3 mil por mês nos dois primeiros meses de 2026.

Em 2024, a média era de cerca de 250 prisões por mês.

O seguro faz parte de um projeto mais amplo do ICE para contratar uma empresa que ofereça suporte de comunicação, treinamento e relacionamento às agências participantes do programa 287(g).

O eventual contratado também seria responsável por selecionar uma empresa de seguros e processar os pedidos de reembolso dos policiais.

Por enquanto, a iniciativa ainda está em fase de planejamento. O ICE não definiu quando o programa poderá começar nem qual seria seu custo total.

Fonte: CBS

