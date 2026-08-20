Condenado por homicídio em Minas Gerais é preso pelo ICE nos Estados Unidos

Um brasileiro condenado por homicídio qualificado em Governador Valadares, Minas Gerais, foi preso pelo Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas dos Estados Unidos (ICE). Maycon Souto dos Reis foi detido no dia 3 de agosto, durante uma operação no Tribunal Distrital de Westborough, em Massachusetts.

Segundo o ICE, Maycon era procurado pela Justiça brasileira e estava incluído na lista de difusão vermelha da Interpol, utilizada para localizar pessoas procuradas internacionalmente.

O mandado de prisão foi expedido após a condenação pelo assassinato de Juliano Schubert Teixeira, ocorrido em fevereiro de 2010, no bairro Santa Rita, em Governador Valadares.

De acordo com as autoridades americanas, Maycon entrou ilegalmente nos Estados Unidos em junho de 2024 e, posteriormente, foi liberado para permanecer no país. Em maio deste ano, ele voltou a ser alvo das autoridades após ser preso por dirigir sem habilitação em Southborough, Massachusetts.

Agora, ele permanece sob custódia enquanto aguarda o andamento do processo de deportação.

Crime aconteceu em 2010

Segundo a denúncia do Ministério Público, o homicídio teria sido motivado por desavenças relacionadas ao tráfico de drogas.

A acusação aponta que Maycon conduzia uma motocicleta com um adolescente na garupa quando os dois encontraram a vítima. O adolescente teria efetuado os primeiros disparos. Em seguida, os dois teriam descido da motocicleta e continuado atirando até a morte de Juliano.

Em 2017, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) analisou um recurso apresentado pela defesa para tentar impedir que Maycon fosse levado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Os desembargadores entenderam que havia indícios suficientes de sua participação no crime, considerando, entre outros elementos, o fato de ele ter admitido que conduzia a motocicleta, depoimentos de testemunhas e contradições nas versões apresentadas pelos envolvidos.

Condenação foi mantida pela Justiça

Maycon acabou condenado pelo Tribunal do Júri por homicídio qualificado por motivo torpe, com pena de 14 anos e três meses de prisão em regime fechado.

A defesa recorreu, argumentando que Maycon teria apenas dado carona ao adolescente e que sua participação no crime teria sido secundária.

Em 2021, porém, o TJMG rejeitou os argumentos e manteve a condenação. Segundo a decisão, havia provas de que Maycon teria participado ativamente do homicídio, levando o outro envolvido até o local e contribuindo para a execução do crime.

Em maio de 2024, antes de cumprir a pena, Maycon deixou o Brasil. Após a Justiça de Governador Valadares tomar conhecimento de que ele estava no exterior, o mandado de prisão foi incluído no sistema da Interpol por meio de difusão vermelha, permitindo que ele fosse localizado pelas autoridades internacionais.

Nos Estados Unidos, o brasileiro continuará detido enquanto o processo de deportação segue seu curso.

Fonte: G1