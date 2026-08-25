USCIS redireciona agentes antifraude para novas prioridades do governo Trump

Agentes de uma importante divisão antifraude do USCIS foram redirecionados pelo governo Trump para duas prioridades

Agentes de uma importante divisão antifraude do Serviço de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos, o USCIS, foram redirecionados para duas prioridades estabelecidas pelo governo Trump: a análise de refugiados sul-africanos e a identificação de possíveis casos envolvendo não cidadãos registrados ou votando ilegalmente nos Estados Unidos.

A mudança envolve profissionais da Fraud Detection and National Security Directorate, divisão conhecida como FDNS, responsável por identificar fraudes e ameaças à segurança nacional relacionadas ao sistema de imigração.

A informação foi publicada pelo jornal britânico The Guardian, que afirma ter obtido correspondências internas sobre a reorganização.

Uma das possíveis consequências apontadas é a redução da disponibilidade desses profissionais para outras atividades, incluindo o treinamento de novos agentes de asilo.

Ainda não está claro, porém, se a mudança está provocando atrasos generalizados na análise de pedidos individuais de asilo.

A redistribuição dos funcionários ocorre enquanto o governo Trump amplia o foco sobre diferentes áreas do sistema migratório e estabelece novas prioridades dentro das agências federais.

Para os imigrantes, a principal questão agora é acompanhar se a reorganização interna terá reflexos concretos nos prazos de processos e investigações conduzidos pelo USCIS.