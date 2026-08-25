EUA planejam revogar até 200 mil vistos B1/B2 de estrangeiros que pediram asilo

O governo dos Estados Unidos prepara uma medida que poderá resultar na revogação de até 200 mil vistos B1 e B2, destinados a viagens de negócios e turismo, de estrangeiros que solicitaram ou estão solicitando asilo no país

A informação foi revelada pela Associated Press, com base em documentos do Departamento de Estado e informações de dois funcionários do governo americano.

A medida atingiria vistos emitidos entre 2016 e 2026 e teria como foco pessoas que entraram nos Estados Unidos com vistos temporários e posteriormente recorreram ao sistema de asilo para permanecer no país.

Segundo a AP, o Departamento de Estado deverá implementar a ação em coordenação com o Departamento de Segurança Interna, o DHS.

Se concretizada na escala prevista, a iniciativa poderá representar uma das maiores revogações coletivas de vistos já realizadas pelos Estados Unidos.

Revogação não significa deportação automática

Um ponto importante é que a revogação do visto, por si só, não representa automaticamente uma ordem de deportação.

Também é necessário diferenciar o visto — documento utilizado para solicitar entrada nos Estados Unidos — do status migratório de uma pessoa que já está dentro do país.

As consequências podem variar de acordo com a situação individual, o estágio do pedido de asilo e outros processos migratórios existentes.

Por isso, pessoas potencialmente afetadas devem avaliar sua situação individualmente com um advogado de imigração qualificado antes de tomar decisões sobre viagens ou processos migratórios.

A iniciativa faz parte de um movimento mais amplo do governo Trump para aumentar a fiscalização sobre vistos e pedidos de imigração.

Até o momento, a medida ainda é descrita como uma ação que o governo planeja anunciar e implementar, e poderá enfrentar questionamentos judiciais.