Brasileiros com dupla nacionalidade já podem obter visto no passaporte estrangeiro

Nova orientação do Itamaraty permite que brasileiros utilizem o passaporte americano ou de outra nacionalidade para solicitar visto e viajar ao Brasil.

Brasileiros com dupla nacionalidade passaram a ter uma nova alternativa para viajar ao Brasil quando o passaporte brasileiro estiver vencido ou indisponível.

Desde 20 de agosto de 2026, os consulados brasileiros no exterior estão autorizados a conceder visto de visita no passaporte estrangeiro de cidadãos que também possuem nacionalidade brasileira.

A mudança foi anunciada por diferentes representações do Ministério das Relações Exteriores, incluindo os consulados-gerais do Brasil em Nova York e Boston.

Até então, os consulados não emitiam visto brasileiro para pessoas reconhecidas como cidadãs brasileiras. Na prática, quem possuía dupla nacionalidade e passaporte brasileiro vencido poderia enfrentar dificuldades para embarcar utilizando apenas o passaporte americano.

O QUE MUDA PARA BRASILEIROS NOS EUA

Com a nova orientação, um brasileiro que também seja cidadão americano poderá solicitar um visto brasileiro no passaporte dos Estados Unidos e viajar utilizando esse documento.

Isso não significa, entretanto, que o visto deixou de ser exigido. Desde 10 de abril de 2025, cidadãos dos Estados Unidos, Canadá e Austrália precisam apresentar visto para viagens de visita ao Brasil.

Portadores desses passaportes podem solicitar o visto eletrônico, conhecido como e-Visa, pela internet. O processo é feito no portal oficial indicado pelo Itamaraty.

De acordo com as informações consulares, o e-Visa para portadores de passaporte americano custa atualmente US$ 80,90 e possui validade de dez anos. O viajante deve confirmar valores e requisitos atualizados antes de enviar a solicitação.

O documento precisa ser aprovado antes do embarque. Portanto, possuir dupla nacionalidade não representa uma isenção automática do visto quando a pessoa decide viajar exclusivamente com o passaporte estrangeiro.

PASSAPORTE ESTRANGEIRO E DOCUMENTO BRASILEIRO

A Polícia Federal informa que brasileiros com dupla nacionalidade podem utilizar o passaporte da outra nacionalidade para entrar e sair do Brasil.

Para que o controle migratório registre a pessoa como brasileira, a orientação é apresentar também um RG brasileiro com fotografia que permita sua identificação.

Segundo a Polícia Federal, documentos como CNH, carteiras profissionais e certidões não substituem o RG para essa finalidade. Sem a apresentação do documento brasileiro, o passageiro poderá ser registrado como estrangeiro e ficar sujeito aos prazos e às regras correspondentes ao passaporte utilizado.

No caso de menores de 18 anos com dupla nacionalidade, continuam válidas as regras brasileiras de autorização de viagem. A autorização é obrigatória quando o menor viaja sem um dos pais, mesmo que esteja utilizando um passaporte estrangeiro.

QUEM TEM PASSAPORTE BRASILEIRO VÁLIDO

A nova regra oferece uma alternativa principalmente para quem está com o passaporte brasileiro vencido e não consegue renová-lo antes da viagem.

Quem possui passaporte brasileiro válido continua podendo utilizá-lo normalmente, sem a necessidade de solicitar visto.

Como a orientação é recente, o viajante deve consultar o consulado responsável por sua região e confirmar os documentos necessários antes de comprar a passagem ou iniciar o pedido.