USCIS reforça investigação de vizinhos e empregadores em pedidos de cidadania

Orientação publicada em 25 de agosto formaliza verificações sobre residência, emprego e conduta na comunidade; procedimento não será aplicado automaticamente a todos.

O Serviço de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos, o USCIS, atualizou suas regras para reforçar as chamadas “investigações de vizinhança” durante a análise de pedidos de cidadania americana.

A nova orientação foi publicada em 25 de agosto de 2026, por meio do Policy Alert PA-2026-10, e incorporada ao Manual de Políticas da agência. A medida entrou em vigor imediatamente e pode alcançar tanto novos pedidos de naturalização quanto processos que ainda estão pendentes.

Essas investigações permitem que o USCIS verifique informações sobre o local de residência, histórico de trabalho e reputação do candidato na comunidade. Dependendo do caso, a apuração poderá considerar informações fornecidas por vizinhos, empregadores, colegas de trabalho ou pessoas que mantenham relações profissionais com o solicitante.

Segundo o USCIS, o objetivo é confirmar se o candidato atende aos requisitos legais para a naturalização, incluindo residência contínua nos Estados Unidos, bom caráter moral, respeito aos princípios da Constituição e elegibilidade geral para receber a cidadania.

A verificação poderá analisar um período de pelo menos cinco anos anteriores à apresentação do formulário N-400, que é o pedido de naturalização. Em algumas categorias de candidatos, o período analisado pode ser diferente, conforme as exigências legais aplicáveis ao processo.

A medida não significa, entretanto, que agentes do USCIS visitarão automaticamente a casa ou o local de trabalho de todas as pessoas que solicitarem a cidadania. A decisão de realizar ou dispensar a investigação será tomada de forma individual, após a análise dos documentos e das informações disponíveis no processo.

O USCIS também poderá considerar cartas ou declarações de pessoas que conheçam o candidato, como vizinhos, empregadores e colegas. Essas declarações podem ser utilizadas para confirmar informações relacionadas à residência, ao trabalho, ao comportamento e ao envolvimento do solicitante com a comunidade.

A prática não começou agora. Em agosto de 2025, o USCIS encerrou uma dispensa geral que, desde 1991, permitia que a maioria dos processos de naturalização avançasse sem esse tipo de investigação pessoal. Até então, a análise era baseada principalmente em documentos, impressões digitais e verificações de antecedentes criminais e de segurança.

A novidade de agosto de 2026 é a incorporação definitiva do procedimento ao Manual de Políticas do USCIS, com mais detalhes sobre como as investigações e os exames de naturalização devem ser realizados.

A atualização não cria um novo requisito legal para conquistar a cidadania, mas amplia e formaliza os instrumentos que os agentes poderão utilizar para verificar as informações apresentadas pelo candidato.

Pessoas que estejam preparando o formulário N-400 devem conferir se os dados sobre endereços, empregos, viagens, impostos e histórico pessoal estão completos e consistentes. Dúvidas ou situações específicas devem ser avaliadas individualmente por um advogado de imigração.