Temor de ações do ICE pode afastar brasileiros das urnas nos EUA

Autoridades brasileiras ouvidas pelo UOL avaliam que o clima de repressão migratória pode reduzir o comparecimento de aproximadamente 265 mil eleitores em outubro; não há operação confirmada nos locais de votação.

Autoridades brasileiras envolvidas na organização das Eleições de 2026 nos Estados Unidos temem que o receio de abordagens do ICE afaste parte dos eleitores das urnas em outubro.

A informação foi publicada originalmente nesta quinta-feira, dia 27, pela jornalista Mariana Sanches, colunista do UOL em Washington. Segundo a reportagem, cerca de 265 mil brasileiros estão cadastrados para votar nos Estados Unidos, país que reúne o maior eleitorado brasileiro fora do território nacional.

As autoridades ouvidas pelo UOL avaliam que o comparecimento pode ser menor do que em eleições anteriores diante do aumento das ações de fiscalização migratória e da insegurança sentida por parte da comunidade.

Uma das preocupações envolve as possíveis filas de eleitores nas áreas externas dos locais de votação. Os endereços das seções precisam ser previamente divulgados e coordenados com as autoridades locais, o que, na avaliação das fontes ouvidas, pode aumentar a sensação de exposição entre brasileiros com receio de abordagens migratórias.

A reportagem também informa que o prefeito de Framingham, Charlie Sisitsky, demonstrou preocupação com o assunto. A cidade de Massachusetts abriga uma das maiores comunidades brasileiras dos Estados Unidos.

O nível de preocupação, porém, varia de acordo com o estado. O UOL destaca que Massachusetts possui maiores limitações à cooperação das forças locais com o ICE, enquanto a Flórida mantém uma colaboração mais ampla com as autoridades federais de imigração.

O temor ocorre em um momento de crescimento expressivo das detenções migratórias. Dados do governo americano analisados pela Associated Press mostram que o ICE realizou 49.571 prisões em julho, número 70% superior ao registrado em fevereiro de 2026.

TEMOR NÃO SIGNIFICA OPERAÇÃO CONFIRMADA

Até o momento, não existe confirmação de que o ICE esteja planejando operações nos locais onde ocorrerá a votação brasileira.

A preocupação relatada pelas autoridades representa uma percepção de risco dentro da comunidade e não deve ser interpretada como anúncio de batidas migratórias durante as eleições.

Além do medo relacionado ao ICE, autoridades também citam a distância entre a residência dos eleitores e as seções eleitorais, além do aumento dos custos de deslocamento, como possíveis obstáculos ao comparecimento.

ELEIÇÕES BRASILEIRAS NOS ESTADOS UNIDOS

O primeiro turno das Eleições de 2026 está marcado para 4 de outubro. O segundo turno, caso seja necessário, acontecerá em 25 de outubro.

Brasileiros com domicílio eleitoral no exterior votam apenas para presidente e vice-presidente da República. O local de votação poderá ser consultado pelo aplicativo e-Título e nos canais oficiais dos consulados brasileiros.

O Tribunal Superior Eleitoral informou anteriormente que mais de 800 mil brasileiros estavam aptos a votar no exterior. A Justiça Eleitoral recomenda que cada eleitor verifique antecipadamente a situação do título e o endereço correto de sua seção.

A Gazeta Brazilian News continuará acompanhando eventuais comunicados dos consulados e das autoridades eleitorais sobre segurança, locais e horários de votação.

FONTES

Reportagem original: Mariana Sanches/UOL

Dados sobre detenções do ICE: Associated Press

Informações eleitorais: Tribunal Superior Eleitoral