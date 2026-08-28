Mãe e filha de Kissimmee deixam os EUA e retornam ao Equador após detenção por imigração

Grace Calero e Giulianna Carriel foram detidas após um acidente de carro na Flórida e decidiram deixar voluntariamente o país

Uma mãe e sua filha, que viviam em Kissimmee, na região de Orlando, deixaram voluntariamente os Estados Unidos e retornaram ao Equador após serem detidas por autoridades de imigração na Flórida.

Grace Calero, de 39 anos, e sua filha, Giulianna Carriel, de 19, foram detidas depois de um acidente de carro ocorrido em 20 de agosto, em Poinciana, no condado de Polk. Após serem levadas para um hospital para receber atendimento médico, as duas foram colocadas sob ordens de detenção (ICE detainers) e posteriormente encaminhadas para custódia.

O caso ganhou grande repercussão depois que um vídeo mostrando as duas no hospital, enquanto eram conduzidas por agentes, circulou nas redes sociais. As imagens provocaram questionamentos sobre a atuação das autoridades de imigração e chamaram a atenção de veículos de comunicação nos Estados Unidos.

O que dizem as autoridades

De acordo com o Escritório do Xerife do Condado de Polk, durante a investigação do acidente os agentes descobriram que Grace teria permanecido nos Estados Unidos após o vencimento de seu visto. Segundo as autoridades locais, a filha também estaria em situação migratória irregular.

O escritório informou que o ICE emitiu ordens de detenção para as duas mulheres. As autoridades também afirmaram que nenhuma delas foi presa por uma acusação criminal relacionada ao acidente e que os agentes locais estavam cumprindo solicitações feitas pelas autoridades federais de imigração.

Família contesta situação migratória

A família, entretanto, apresenta uma versão diferente sobre a situação migratória das duas.

Segundo informações divulgadas por familiares, Grace teria um pedido de asilo pendente e autorização de trabalho, enquanto Giulianna teria um visto válido até 2030. A WFTV informou que não conseguiu verificar independentemente esses documentos antes da publicação da reportagem anterior.

As duas mulheres não tinham histórico criminal, de acordo com os documentos e informações divulgados no caso.

Retorno ao Equador

Após a detenção, Grace decidiu assinar documentos para deixar voluntariamente os Estados Unidos e retornou ao Equador acompanhada da filha.

Segundo a atualização mais recente da WFTV, publicada em 27 de agosto, Grace tomou a decisão em meio às preocupações com a situação da filha e com o processo de imigração. A mãe também afirmou que teme retornar ao Equador, país que, segundo ela, as duas haviam deixado após receber ameaças.

O caso repercute em um momento de intensificação das operações de imigração nos Estados Unidos e levanta novos questionamentos sobre como pessoas em diferentes situações migratórias estão sendo identificadas e detidas durante investigações locais.

A história também chama atenção para a atuação conjunta entre autoridades locais e o ICE, já que, segundo o Departamento do Xerife de Polk, os agentes locais verificam informações em bancos de dados estaduais e federais durante determinadas investigações e cumprem ordens de detenção emitidas pelas autoridades federais.

O caso continua gerando repercussão entre a comunidade imigrante da Flórida, especialmente entre famílias que acompanham de perto as mudanças e o aumento das ações de fiscalização migratória no estado.