Ativista britânico que defendia deportações é preso pelo ICE e aguarda expulsão dos EUA

Milo Yiannopoulos entrou legalmente nos Estados Unidos em 2019, mas teria permanecido após o vencimento do visto e faltado a uma audiência de imigração.

O comentarista político britânico Milo Yiannopoulos, conhecido por posições de extrema direita e pelo apoio a políticas rígidas contra imigrantes, foi detido pelo Serviço de Imigração e Fiscalização Aduaneira dos Estados Unidos, o ICE.

Yiannopoulos, de 41 anos, foi preso na quinta-feira, 27 de agosto, no Aeroporto Internacional Louis Armstrong, na região de New Orleans, Louisiana.

Segundo o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, o DHS, ele entrou legalmente no país por Nova York, em maio de 2019, mas permaneceu nos Estados Unidos além do período autorizado pelo visto.

O governo informou ainda que um juiz de imigração emitiu uma ordem final de remoção contra Yiannopoulos no dia 22 de julho, depois que ele não compareceu a uma audiência migratória.

O britânico permanecerá sob custódia do ICE enquanto aguarda sua deportação. Até o momento, não foram divulgadas acusações criminais relacionadas à prisão, que decorre de uma questão migratória. Também não está claro se ele já possui um advogado responsável pelo caso.

A detenção ganhou repercussão devido às declarações anteriores de Yiannopoulos em defesa de medidas severas contra imigrantes. Em publicações nas redes sociais, ele já apoiou deportações imediatas, postos de fiscalização do ICE e chegou a defender que os Estados Unidos interrompessem a imigração por 20 anos.

Yiannopoulos ganhou projeção nacional como editor do site conservador Breitbart News durante a ascensão política de Donald Trump. Nos últimos anos, também trabalhou com o rapper Ye, anteriormente conhecido como Kanye West, e passou pela equipe da ex-deputada republicana Marjorie Taylor Greene.

A ativista conservadora Laura Loomer afirmou ter denunciado a situação migratória de Yiannopoulos às autoridades. O DHS, no entanto, não confirmou que a denúncia tenha motivado a prisão.

Fontes: Reuters?, Associated Press/Spectrum News? e The Washington Post?.